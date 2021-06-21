رفقة والدها.. أيتن عامر تشارك الجمهور فيديو لها أثناء الطفولة: «وحشتني»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة آيتن عامر مقطع فيديو قصير لها، في مرحلة الطفولة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» للاحتفال بعيد الأب الذي يتزامن اليوم 21 يونيو.

وظهرت آيتن في مقطع الفيديو الذي شاركت به متابعيها وجمهورها على «إنستجرام»، ودوّنت: «وحشتنى الله يرحمك ويغفر لك يا بابا».

وسرعان ما تفاعل عدد كبير من متابعيها على مقطع الفيديو وقاموا بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة ومن بينهم عدد من نجوم الفن، حيث تفاعلت الفنانة ولاء الشريف والتي علقت قائلة: «ربنا يرحمه ويغفرله اللهم امين»، كذلك الفنان شيكو والذي علّق برمز «القلب».

الاحتفال بعيد الأم

كانت الفنانة أيتن عامر قد شاركت صورة مع والدتها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم الذي يتزامن سنويًا مع يوم 21 مارس، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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كما تفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بـ«فيس بوك»، حينها، قائلة: «كل سنة وأنت طيبة وبخير وبصحة وربنا ما يحرمني من خناقك معايا عشان بيشغلوني عدد ساعات كتير في الشغل وعشان مبلحقش أنام لأن عندي شغل تاني يوم».

وتابعت: «عشان شايفاني دايما بضيع فلوسي في الهوا، وعشان بصرخ لما تيجي تقعدي على رجلي وأنا نايمة في أمان الله في سريري، وبما إن خناقاتك معايا هتحتاج مجلدات نكتفي بهذا القدر ونقولك كل سنة وإنت طيبة يا مامتي ومزودة الخناقات».

يشار إلى أن آخر أعمال أيتن عامر الفنية كانت من خلال مشاركتها في مسلسل «كوفيد 25» الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي 2021 من بطولة يوسف الشريف، إدوارد، راندا البحيري، أحمد صلاح حسني، ميرنا نورالدين، ميدو عادل، إيناس كامل، أحمد جمال، أمير صلاح الدين، ديانا هشام، عبدالله حسن.