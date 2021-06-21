«نهوض المرأة» تشيد بقرار أحقية الزوجة في استخراج شهادة ميلاد مولودها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بقرار المحكمة بأحقية السيدات في استخراج شهادة ميلاد لأبنائهن، مشيرة إلى أنه بعد هذا القرار الذي أصدرته المحكمة، أصبح للزوجة، حق الإثبات بشكل نهائي، خاصة عندما أعلنت المحكمة أن هذا الحق لا يمت للأب ولا للأم بصلة، لأن الحق خاص فقط بالطفل في أن يكون له إثبات واسم شرعي.

وأضافت الجمعية في بيان لها: «تابعنا خلال الأيام الماضية، نشر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، تصريحات تفيد بأن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها بأن لا يجوز للزوج وأهله، إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية، بشرط أن تثبت أن المولود جاء بناءًا على علاقة شرعية مع الزوج بشهادة تستخرج من مكتب الصحة والطبيب الذي أجرى عملية الولادة».

نهوض المرأة: هذا القرار انتصار ومكسب جديد للمرأة يضاف إلى مكاسبها التي تتحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكمل البيان، «نحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نشيد بهذا القرار، الذي يمنع الرجل من حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها، كما أننا نعتبره انتصار جديد للمرأة المصرية، ومكسب يضاف إلى المكاسب التي تحصدها مؤخرًا في عهد الرئيس الواعي عبدالفتاح السيسي، حيث ينهي هذا الحكم المعاناة التي تواجهها العديد من الأمهات، جراء تعنت الزوج وأهله، ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها، من خلال اقتصار أمر تسجيل الطفل على الوالد الشرعي، وفي حالة غيابه، العم أو الجد أو العمة، مع منع الأم، ما يخلق الفرصة للرجل للتنكيل بزوجته، وضياع حقوق الطفل في النهاية».

جمعية نهوض وتنمية المرأة: يجب إلزام الجهات المختصة بسرعة تنفيذ هذا القرار وتعميمه في محافظات مصر

لذا تطالب جمعية نهوض وتنمية المرأة الدولة، بإلزام الجهات الإدارية والتنفيذية المختصة، ومنها وزارة الصحة بفروعها في جميع محافظات مصر، بسرعة تنفيذ هذا القرار، ومعاقبة كل من يمتنع عن تنفيذه بأشد العقوبات، حتى يفوت الفرصة على بعض الأزواج في التلاعب بالثغرات والنكاية بزوجاتهم، وفي انتظار البت في باقي القضايا الشائكة التي تحول دون قيام الأم، في التصرف في الأمور التي تخص أطفالها.

ونؤكد أن جمعية نهوض وتنمية المرأة، جمعية تسعى إلى الوقوف بجانب المرأة المصرية وأطفالها وهدفها الأساسي هو تكوين «أسرة صحية» وهمها الأول هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.