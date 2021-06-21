وصفات تفتيح البشرة في فصل الصيف.. العسل وزيت الزيتون أهمها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال فصل الصيف تحتار الفتيات في كيفية تفتيح البشرة مع الشمس الحارقة، واتجاه أخريات إلى عمل «التان» وتغميق البشرة على البحر، ولكن هناك وصفات تفتيج البشرة في فصل الصيف، وهي من الوصفات الطبيعية من البيت التي يمكن عملتها لتفتيح البشرة، وذلك بسهولة ويسر دون استخدام كريمات كيميائية، أو مواد تضر بالبشرة وترهقها.

ويقدم موقع «هن» في هذا الصدد وصفات تفتيح البشرة في الصيف.

وصفات تفتيح البشرة في الصيف

الكركم لتفتيح البشرة

الكركم هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تحقيق تفتيح البشرة الرائع، حيث يحتوي على الكركمين وهو عامل مضاد للالتهابات ويساعد على التخلص من الانتفاخ.

لا يقضي الكركم على الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالجلد فحسب، بل يعزز إنتاج الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة ونضارتها.

كيفية استخدام الكركم لبشرتك

اخلطي حوالي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم «للتجميل» مع كوب من دقيق الحمص، أضف كمية كافية من الحليب / الماء واخلط جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.

ضيفي بضع قطرات من ماء الورد واخلطيه مرة أخرى.

ضعي العجينة على وجهك ورقبتك واتركيها حتى تجف.

ثم اشطفيه بالماء البارد.

يجب أن تُدرج هذه الخطوة في روتين صحة البشرة الصيفي.

العسل لتفتيح البشرة في الصيف

العسل مرطب رائع ويساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة، حيث تساعد خصائص العسل المضادة للبكتيريا على درء العدوى وتقليل العيوب وحب الشباب، العسل يضمن بشرة نظيفة.

غني بخصائص التبييض ويساعد في تلاشي التصبغات والندبات.

كيفية استخدام العسل لبشرتك

يمكنك وضع العسل مباشرة على وجهك ومنطقة الرقبة ولكن تأكدي من أن بشرتك نظيفة ورطبة.

دلكيه لبضع دقائق، مما يسمح للجلد بامتصاصه، اغسليه بماء فاتر.

زيت الزيتون لتفتيح البشرة

يعمل زيت الزيتون كمضاد للأكسدة للبشرة، يساعد في منع الشيخوخة المبكرة للجلد، لأن وضع زيت الزيتون على الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس يحارب الخلايا المسببة للسرطان، زيت الزيتون يصلح تلف الجلد.

كيفية استخدام زيت الزيتون لبشرتك

كل ليلة قبل أن النوم، خذ بضع قطرات من زيت الزيتون وضعها على وجهك ورقبتك.

تدليك في اتجاه تصاعدي لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، اغمسي منشفة في الماء الدافئ، ثم اعصريها عن الماء الزائد وضعها على وجهك ورقبتك لمدة دقيقة تقريبًا.

اغمس المنشفة مرة أخرى في الماء الدافئ واستخدميها لمسح الزيت الزائد على الوجه والرقبة برفق. الآن، مع منشفة نظيفة أخرى جفف الوجه والرقبة. يجب عليك أيضًا تضمين هذه الخطوة في روتين العناية بالبشرة الموسمي.

عصير البرتقال

البرتقال غني بفيتامين سي ويمكن أن يساعد في إزالة السموم، حيث يساعد كوب من عصير البرتقال يوميًا على تنظيف البشرة وتجديد شبابها في أسرع وقت، بفضل محتواه من فيتامين سي وحمض الستريك، يساعد البرتقال أيضًا على التحكم في حب الشباب ويمنح الجلد تماسكًا.

كيفية استخدام عصير البرتقال لبشرتك

اجعلي من عصر القليل من البرتقال على وجهك كل صباح ممارسة منتظمة.

أضف قليلًا من الملح وبعض الفلفل الأسود إلى هذا العصير الطازج واشربيه جنبًا إلى جنب مع عناصر الإفطار العادية الأخرى.

بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا أخذ بضع قطع من قشر البرتقال وطحنها ببضع قطرات من ماء الورد لعمل عجينة ناعمة.

ضعي هذا المعجون على وجهك بالكامل وارفعي بعد 15 دقيقة بالماء البارد.