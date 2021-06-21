لايف ستايل

سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة: عروسة بحر العرب «صور»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفنانة سمية الخشاب

كثير من الألقاب تطلقها الفنانة سمية الخشاب على نفسها، كان من بينها «ملبن مصر»، ومؤخرا بالتزامن مع نشرها جلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقب جديدة أطلقته الفنانة على نفسها، وهو «عروسة بحر العرب».

واستوحت سمية الخشاب لقبها الجديد، من لون الفستان الذي ارتدته، وكذلك تفصيلته، حيث ارتدت فستان من اللون الأزرق الجنزاري، طويل ومنفوش، وله فتحة v من الصدر، وله حمالات عريضة تزينها الفيونكات، وتفصيلته من البليسيه، من أعلى لأسفل.

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وكتبت الفنانة سمية الخشاب في تعليقها على الصور، التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «عروسة بحر العرب، المفضلة لك».

وتفاعل مع الفنانة سمية الخشاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر الإعجابات فقط، حيث أنها لم تفتح التعلقيات لكل الجمهور.

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سمية الخشاب ولقب ملبن مصر

وكانت الفنانة سمية الخشاب، ظهرت في جلسة تصوير وهي مرتدية فستان باللون البرتقالي، معلقة: «بمجرد أن تقع في حب نفسك تنتهي اللعبة»، ووصفت نفسها قائلة: «ملبن مصر.. ملبن بحشوة البرتقال».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور منهم الفنانة نادية الجندي التي علقت قائلة: «ربنا يسعدك حبيبتي.. الصور حلوة أوي»، بالإضافة إلى عدد من التعليقات الأخرى منها «الجمال عدى الكلام.. قمراية.. قمر الليل».

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وتعرضت للانتقاد والهجوم من متابعيها، بعد جلسة تصوير نشرتها، ظن بعض متابعيها أنها «فوتوشوب» لكنها عادت بعد ذلك، ونشرت فيديو من كواليس جلسة التصوير الآخيرة لها في دبي، على أنغام «بسكوتاية مقرمشة»، كما تعرضت للانتقاد بسبب تلك الألقاب التي تطلقها الفنانة سمية الخشاب على نفسها كل حين بين ملبن مصر، وعروسة بحر العرب المفضلة ليكم، وهو ما جعلها منتقدة من البعض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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