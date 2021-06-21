أعراض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال وأنواعه.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد طرح أول علاج للمرض في مصر يتساءل العديد من الناس ما هي أعراض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال الذي أعلنت هيئة الدواء المصرية اليوم الإثنين الموافق 21/ يونيو في بيان رسمي عن طرح أول دواء لعلاج الحالات المصابة به بسوق الدواء المصرى.

ما هي أعراض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال؟

بحسب موقع «childrens» هو اضطراب وراثي يضعف تدريجيًا عضلات الجسم ويكون ناتج عن أسباب وراثية مفقودة تمنع الجسم من صنع البروتينات اللازمة لبناء عضلات صحية والحفاظ عليها ويفقد الطفل الذي تم تشخيص إصابته تدريجيًا القدرة على القيام بأشياء مثل المشي والجلوس في وضع مستقيم والتنفس بسهولة وتحريك الذراعين واليدين ويمكن أن يؤدي هذا الضعف المتزايد إلى مشاكل صحية أخرى.

وهناك عدة أشكال رئيسية من ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال والتي يمكن أن تؤثر على العضلات بدرجات متفاوتة في بعض الحالات يكون الضمور سبب رئيسي في مشكلات العضلات التي تظهر في مرحلة الطفولة وأحيانًا لا تظهر حتى سن البلوغ.

ما هي أولى أعراض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال؟

يتبع العديد من الأطفال المصابين بالضمورالعضلي نمطًا طبيعيًا من التطور خلال السنوات القليلة الأولى من حياتهم. لكن مع مرور الوقت يصابون بمشاكل في الحركة. قد يبدأ الطفل الذي لديه تعثر وتمايل كما يواجه صعوبة في صعود السلم والمشي يكون على أطراف الأصابع دون اصطدام الكعب بالأرض وقد يبدأ الطفل في محاولة النهوض من وضعية الجلوس ولا يستطيع ذلك أو يواجه صعوبة في دفع الأشياء ، مثل لعبة أو تحريك دراجة.

كيف يتم تشخيص ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال؟

عند الاشتباه في إصابة الطفل بالضمور العضلي لأول مرة سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي ، ويأخذ تاريخ العائلة ويسأل عن أي مشاكل خاصة تلك التي تؤثر على العضلات و التي قد يعاني منها الطفل.

بالإضافة إلى ذلك يجري الطبيب فحوصات لمعرفة نوع MD المتضمن واستبعاد الأمراض الأخرى التي قد تسبب المشكلة و قد يشمل ذلك فحص الدم لقياس مستويات «كيناز الكرياتين» في الدم وهو إنزيم يتم إطلاقه في مجرى الدم عندما تتفكك ألياف العضلات و تشير المستويات العالية إلى أن شيئًا ما يتسبب في تلف العضلات.

ما هي بعض أنواع الضمور العضلي؟

تؤثر الأنواع المختلفة من الضمور العضلي على مجموعات مختلفة من العضلات وتسبب درجات مختلفة من ضعفها ومن بينها الضمور العضلي الدوشيني وهو الشكل الأكثر شيوعًا وتدريجيًا يجعل عضلات الجسم تضعف أما ضمور «بيكر العضلي» فيسبب أعراضًا أقل حدة من مرض دوشين إم دي.

رودينا طفلة 10 سنوات تواجه ضمور العضلات الشوكي ونظرات التنمر بالبكاء

وهناك ضمور العضلي معروف أيضًا بمرض «شتاينرت» هو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض ضمور العضلات لدى البالغين على الرغم من أن نصف جميع الحالات يتم تشخيصها لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًاو تشمل أعراضه الرئيسية ضعف العضلات والتوتر العضلي.