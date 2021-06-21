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الامارات | أردني يطلّق زوجته لأنها أخذت اللقاح دون علمه

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم مواطن أردني على تطليق زوجته، في إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمان، نتيجة أخذها للقاح دون علمه.

وفي التفاصيل التي رواها مقربون من الزوجين لموقع "سرايا" الإخباري الأردني، فإن أحداث القصة وقعت يوم الجمعة، بعد أن عاد الزوج من عمله ليكتشف ان زوجته قد قامت بأخذ لقاح كورونا، دون أن تبلغه بذلك مسبقا، الأمر الذي اثار غضب الزوج.

حيث نشب خلاف فيما بينهما وارتفعت أصواتهما، الامر الذي انتهى في النهاية بخروج الزوجة من المنزل واخذ اطفالها والذهاب الى بيت ذويها الواقع في إحدى قرى محافظة البلقاء، ما أدى الى تعقيد الأمر، حيث نشب خلاف بين الزوج واشقاء زوجته، حول الأسباب التي دفعته الى إهانة شقيقتهم لينتهي بطلاق الزوجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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