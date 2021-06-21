كورونا اليوم: سبب ظهور رائحة العفن لدى المرضى.. وخطر جديد يهدد المتعافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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سبب ألم الذراع بعد التطعيم

بصرف النظر عن الحمى والتعب وآلام الجسم، أصبح الألم على مشكلة شائعة بعد التطعيم، بينما يستمر يوما أو يومين، لا يزال الكثيرون يتساءلون عن سبب الألم في الذراع، وفقا لموقع timesofindia.

يقترح الخبراء أن التهاب الذراع هو نتيجة استجابة مناعة الجسم للقاح، عندما تتعرض لأثر جانبي للقاح، فهذا يعني أن مناعتك تلعب دورها وتعمل كما ينبغي، اللقاحات هي محاكاة للفيروس ولذلك فعند حقنها في الجسم يستجيب لها جهاز المناعة ويحاول حماية الجسم من المرض، وهذا بدوره يؤدي إلى ردود فعل مختلفة.

خطر جديد يهدد المتعافين

كشفت دراسة جديدة استندت إلى بيانات جُمعت من قبل البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن الناجين من "كوفيد-19" قد يعانون من فقدان المادة الرمادية بمرور الوقت.

وقارنت التجربة طويلة المدى، التي شملت 782 متطوعا، عمليات مسح الدماغ للأفراد قبل الوباء. ولإجراء تشابه بين فحوصات الدماغ قبل الجائحة وبعدها، دعا الباحثون 394 ناجيا من "كوفيد-19" للعودة لإجراء فحوصات متابعة، بالإضافة إلى 388 متطوعا سليما، ومن بين المشاركين الذين تعافوا من "كوفيد-19"، لاحظ الباحثون آثارا كبيرة للفيروس على المادة الدماغية البشرية، مع فقدان المادة الرمادية في مناطق الدماغ، وفقا لروسيا اليوم.

سبب ظهور رائحة العفن لدى الذين عانوا من كوفيد-19

قال فلاديمير زايتسيف المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن سبب ظهور رائحة العفن لدى الأشخاص الذين عانوا من كوفيد-19 قد يكون التهاب الأنف.

وأضاف زايتسيف: "مرض كوفيد -19 يمكن أن يسفر عن الإصابة بالتهاب الأنف، والذي بدوره يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية الفكية، عندما يظهر الالتهاب هناك، يتضخم الغشاء المخاطي ليس فقط للجيوب الأنفية بل وفي الناصور أيضا، هناك تنفتح الفتحات وتشتد هذه الرائحة الكريهة، لأن التهاب الجيوب الأنفية يزداد أكثر فأكثر كل يوم"، وفقا لروسيا اليوم.

هل من الآمن التطعيم ضد كورونا خلال الدورة الشهرية؟

وفقًا للدكتور أرونا، فإن الدورة الشهرية هي وظيفة منظمة بشكل جيد لجسم المرأة، تبدأ هذه الدورة فقط عندما يتم تنشيط الهرمونات المسؤولة عن الحيض، يتم إنتاج هذه الهرمونات من الغدة النخامية تحت الدماغ والتي بدورها تعزز هرمونات المبيض مثل البروجسترون والإستروجين المسؤولة عن تمزق البطانة الداخلية للرحم، أي بطانة الرحم، تحدث الدورة بأكملها خلال فترة تتراوح من 28 إلى 30 يومًا داخل الجسم وما نراه في النهاية هو فقط الفترات التي تبدو مرئية لنا، بصرف النظر عن ذلك، تحدث الكثير من العمليات الالتهابية وإعادة تشكيل الأنسجة أثناء الحيض وهي حساسة جدًا للإجهاد أو فقدان الوزن أو زيادة الوزن أو التغيير في النشاط البدني أو حتى أنواع معينة من العدوى أيضًا، لذلك من المتوقع أن يتغير نمط الدورة الشهرية بشكل عام في أي ظروف تنطوي على الكثير من التوتر.

كيف يرتبط اللقاح بالدورة الشهرية؟

يعد اللقاح إعدادًا بيولوجيًا بالغ الأهمية لمحاربة مرض مُعدٍ معين يتضمن تحسينًا في جهاز المناعة، أوضحت طبيبة أمراض النساء أن اللقاح يؤدي إلى إنتاج الكثير من الأجسام المضادة المعززة للمناعة والتي قد تؤثر على الدورة الشهرية، عانت بعض النساء من فترات طمث أخف أو أثقل، في حين أبلغ البعض عن تأخير في الدورة الشهرية أو عانى البعض ممن تناولوا حبوب منع الحمل من نزيف مفاجئ، لقد وجد أن هذه التغييرات تم اكتشافها في حالات قليلة فقط واستمرت فقط لدورة أو دورتين.

من الواضح أنه لا يمكن إلقاء اللوم على اللقاح في مثل هذه التغييرات في عدد قليل من النساء، أوصت طبيبة أمراض النساء بضرورة التطعيم كلما سنحت الفرصة، على الرغم من أنه قد يكون هناك القليل من القلق الناجم عن الخوف من اللقاحات بخلاف أنه لا يوجد سبب لتأخير التطعيم لدى النساء خلال دوراتهن الشهرية، حتى أنها أكدت أن المرأة التي تحاول الحمل يمكنها أيضًا أن تحصل على التطعيم لأنه ليس له أي آثار على الخصوبة على الإطلاق.