"ليه الحاجة بتختفي وبعدين نلاقيها في نفس المكان؟".. استشاري تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

أحيانا نضع شيئا معينا في مكان ما، وعند البحث عنه لا نجده؛ ما يجعلنا نشعر بالضيق والانزعاج، وبعد وقت قليل من الزمن نعثر على الشيء المفقود بشكل مفاجئ في نفس المكان، وهو ما يجعلنا نتساءل: "ليه الحاجة بتختفي وبعدين نلاقيها في نفس المكان؟".

الدكتورة إيمان عبدالله محمد السيد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، تجيب لـ"الخليج 365" عن السؤال، وتوضح أن:

- ظاهرة " الاحتجاب" نوع من أنواع تشتت الانتباه؛ لذا تصبح الأشياء أمامنا، ولكننا لا نراها، بسبب تشتت الذهن.

- كثرة الضغوطات الحياتية التي يواجهها الإنسان، وكذلك التفكير الزائد.

- الفوضى أحيانا في أرجاء المنزل أو وجود الأشياء بشكل عشوائي.

- ظاهرة DoP: وهي غياب مؤقت للأشياء تدفع الإنسان للقلق والخوف أو إثارة التساؤلات.

- تصبح الأشياء التي تختفي غير مرئية لفترة مؤقتة، وليست طويلة.

- التركيز على شيء معين آخر يجعلنا لا نرى الأشياء التي نريدها.

- وضع الأشياء في غير مكانها المعتاد.

- اضطرابات النوم أو سوء التغذية.