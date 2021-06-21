سحر نصر تشيد بلقائها مع طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة: تبادل الأفكار والخبرات «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقاً، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جزءًا من لقائها مع طلبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، -باعتبارها أحد خريجيها- لتقديم لهم الدعم، ومناقشة قضايا تخص مصر، والنشاط الطلابي.

وكتبت سحر نصر في تعليقها على الصور: «لقد كان من الملهم حقًا تبادل الأفكار وتبادل الخبرات مع مجموعة خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والنشاط الطلابي، aucalumni المكونة من شابات وشبان، وكان اللقاء مليئًا بالأحلام والتطلعات لعالم أفضل!».

وأضافت سحر نصر: «ناقشنا باعتزاز التطورات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة والتقدم الذي أحرزته بلدنا الحبيب مصر فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانعكس ما يحدث من حولنا في عالم ديناميكي ومتغير يعكس التحديات والفرص».

وقالت إنها متحمسة للغاية لرؤية الطلاب في مجال العمل: «متحمسة وأتطلع إلى رؤية هذه الوجوه الجديدة الجديدة تصبح قادة المستقبل، في مجال ريادة الأعمال وصنع السياسات، وكذلك اقتصاديين وسياسيين وموظفي الخدمة المدنية الدولية والمطورين».

واختتمت: «أحر التمنيات لطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، للأمام بمسار وظيفي ناجح ومزدهر، شكراً جزيلاً لتناول الطعام مع برنامج AUCian على هذه المبادرة الرائعة وعلى جمعنا معًا».

سحر نصر تحب مشاركة متابعيها عبر انستجرام

من الجدير بالذكر أن الدكتورة سحر نصر، تحرص على مشاركة صورها دومًا على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء أسرية أو اجتماعية، فقد نشرت صورة حفيدتها «لينا»، في عدد من المناسبات، وشاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، توثيق اللحظات الهامة في حياة حفيدتها.

ونشرت الدكتورة سحر نصر، عددا من الصور التي تجمعها بحفيدتها، وأرفقت تعليقًا عليها قالت خلاله: «الخطوات الأولى في حياتنا تكون فارقة ولحظات لا تنسى ونحن نخطو أولى خطواتنا نحو المستقبل، حرصت على مشاركة حفيدتي لينا هذه اللحظة في بداية مشوار للتعلم أتمناه لها حافلا مليئا بالإنجاز، ربنا يوفقك لينا حبيبتي».