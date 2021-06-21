كيفية تقوية جهاز المناعة ضد كورونا.. مأكولات ومشروبات وإرشادات عامة

القاهرة - سمر حسين - صحة

جهاز المناعة عادة ما يكون هو خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة وإن لم تحصل على لقاح كورونا بعد، لذا يجب الحرص على تقوية جهاز المناعة بشكل كبير، سواء بتناول مشروبات لتقوة المناعة، أو تناول مأكولات بعينها، كما أنه يجب اتباع إرشادات عامة لـ تقوية جهاز المناعة، وبالتالي يصبح محاربة فيروس كورونا المستجد، أقوى ويمكن التغلب عليه، وفيما يلي كيفية تقوية جهاز المناعة.

كيفية تقوية جهاز المناعة بالمشروبات

من بين المشروبات التي تقوي المناعة القرفة والجنزبيل ويمكن تناولهما معا، والينسون والمورينجا والنعناع والشاي والكاكاو، وذلك بحسب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، مشيرًا إلى تحليتهم بقدر قليل جدًا من عسل النحل، فضلًا عن العصائر الطبيعية، والتي يُفضل تناولها بدون تسخين أو تبريد، فتكون درجة حرارتها الطبيعية عند عصرها مثل عصير الجزر والطماطم والليمون والبرتقال والجوافة والرمان.

يجب الابتعاد تماما عن تناول المياه الغازية بأنواعها المختلفة، وتناول ملعقة صغيرة من عسل نحل صباحًا، تناول ملعقة صغيرة من زيت زيتون قبل وجبة الغداء، تناول كوب عصير برتقال يوميًا، وتناول كوب لبن حليب يوميًا، وأخيرًا الإكثار من شرب المياه.

تقوية جهاز المناعة بالمأكولات

وفي ذات السياق أكد هاني الناظر، على ضرورة تناول طبق السلطة الخضراء الذي يحتوي الجزر والفلفل الألوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم، بالإضافة إلى عصير ليمون، وتناول ملعقة بذور الكتان مع كوب زبادي مساء يوميًا، بالإضافة إلى تناول الأسماك مثل الماكريل والتونة والسردين والدراك والسلمون.

وأوضح الناظر أن نبات الرمان مضادًا للميكروبات، وغني بفيتامين «سي» والكثير من العناصر الغذائية الأخرى التي تقوي جهاز المناعة، والبطاطا لأنها غنية بعنصر «بيتا كاروتين»، أحد العناصر المضادة للأكسدة الطبيعة التي يتم تحويلها إلى فيتامين «أ»، الذي يرتبط نقصه بضعف جهاز المناعة، لذا ينصح بتناول البطاطا.

كما أنه يجب تناول الثوم بشكل يومي، والذي قد يقلل من فعالية أعراض الإنفلونزا والبرد، وفقًا لدراسات علمية، كما أن الثوم يحتوي على مركب يسمى «الأليسين»، الذي يتكون عندما يتم مضغ الثوم وهو في الواقع يدعم جهاز المناعة بشدة.

إرشادات عامة لكيفية تقوية جهاز المناعة

وهناك إرشادات عامة يجب اتباعها يوميا، وفي هذا السياق أوضح عالم الفيروسات «أناتولي ألتشتاين»، في مقابلة مع قناة «RT الروسية»، إنه يجب مراعاة التدابير البسيطة لمكافحة وباء كورونا، منها التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات والمطهرات، بالإضافة إلى وصية الطبيب بتناول فيتامين د، الذي يمكن أن يزيد من مقاومة فيروس كورونا.

وأشار الطبيب إلى ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن، والنوم بشكل الطبيعي وتجنب شرب الكحول وهذا سيكون مفيدًا.

وقال عالم الفيروسات: «هذه هي الحيل الرئيسية للشخص ليكون في حالة جيدة ويقاوم العدوى، أسلوب الحياة الصحيح والامتثال لمثل هذه التدابير المضادة للوباء يساعد ليس فقط في مكافحة فيروس كورونا، ولكن أيضًا ضد فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى».