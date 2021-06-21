هاني البحيري يشارك في أسبوع الموضة الفرنسي.. بحضور ليلى علوي وإلهام شاهين

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شهد ختام إسبوع الموضة الفرنسي الاورينتال فاشون شو الذي أقيم بمدينة مراكش المغربية تكريم اسم خبير التجميل ومصفف الشعر المصري محمد الصغير بحضور أشرف ابراهيم السفير المصري بالمغرب وحرمه وعدد من نجوم الفن من مختلف الدول العربية.

وتسلم تكريم الصغير وفد من فناني ومثقفي مصر منهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلي علوي ومصم الأزياء العالمي هاني البحيري شريك نجاحات الصغير العالمية والعربية، بالإضافة إلى مصطفى الصغير نجل الراحل والفريق عمل.

تقام دورة مهرجان اسبوع الموضة الفرنسي الاورينتال فاشون شو، للمرة الأولى على شرف فنان مصري بحجم الراحل محمد الصغير تقديرا لمسيرته الفنية ومشاركه الدائمة بدورات اضخم مهرجان للموضة العالمية.

وقدم البحيري في ختام الحفل مجموعته لاحدث خطوط الموضة تحت شعار في حب محمد الصغير، وسط مشاركة من كبري بيوت الأزياء بفرنسا ولبنان والمغرب.

ويُعد البحيري، المصري الوحيد الذي يقدم عروضه بأضخم حدث للموضة العالمية وهو أسبوع الموضة الفرنسي في مواسمه المختلفة لقرابة 15 عاما وبمشاركة محمد الصغير شريك مشوار نجاحاته.

كانت نشرت إلهام شاهين عبر إنستجرام صوره لها من المهرجان وعلقت قائلة، «مع السفير المصرى بالمغرب أشرف إبراهيم الأخ العزيز مصطفى الصغير فى حفل يتم فيه تكريم إسم محمد الصغير الصديق الغالى الله يرحمه، وقدم فى الحفل مصمم الأزياء المصرى العالمى هانى البحيري عرض رائع لأحدث مبتكراته، ألف مبروك لنجاح الأسماء المصرية المشرفة، رمز الكفاح والنجاح وطبعاً أحلى صحبة مع صديقتى الجميلة الجدعه ليلى علوي».