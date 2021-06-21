احذر الأواني الميلامين قد تتسبب في حصوات الكلى.. كيف نستخدمها بأمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الميلامين من الأواني الأكثر انتشارا، وذلك لتنوع شكله والشبه الكبير بالصيني وألوانه المزركشة وملمسه الناعم.

ويستخدمه الكثير من ربات البيوت لسهولة استعماله، ولكن اتضح أنه له العديد من الأضرار التي لا يعلم عنها الكثير من الناس، بحسب ما ذكرت الدكتورة شيرين علي زكي الطبيبة البيطرية بمديرية الجيزة ورئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين عبر جروب "جت في اللقمة" المعني التوعية الصحية، وذلك عبر "فيسبوك".

مما يتكون الميلامين؟

الميلامين مركب صناعي غني بالنيتروجين ويتكون من اليوريا، ودي فورماميد أو سيانيد الهيدروجين، ومن خلال الجمع بين الميلامين واليوريا والفورمالدهايد يتكون راتنج الميلامين الصلب.

هل يسبب أضراراً صحية؟

الضرر المؤكد عند ذوبان هذه المادة في الطعام أو الشراب يكون تأثيرها سلبيا على الكلى، إذ يمكن أن تتسبب في تكوين حصوات وانسداد مجرى البول، وكذلك قد يحدث تهيج في العين ومجرى التنفس طبقا لما حذر منه المعهد الألماني لتقييم المخاطر، لكن لم يثبت علميا أنها تتسبب في السرطان لدى البشر حتى الآن.

متى استطع استخدام الميلامين بشكل آمن على الصحة؟

منظمة الغذاء والدواء صنفت الميلامين على أنه آمن بالشروط الآتية:

- عدم استخدامه للتسخين أو الطهي حيث يتمثل الخطر الأكبر عند التسخين

-عدم وضعه في الميكروويف أو الأفران

-عدم استخدامه لوجبات الأطفال أو الرضع

- عدم استخدام الأدوات الحادّة كالسكين على أدوات الميلامين حتى لا تتسبب في خدشها وتختلط بقاياها بالطعام أو الشراب

- لا يجب استخدام الأواني والصحون التي تضرّرت وخُدِشت أسطحها.

- لا يجب كشطها أثناء التنظيف أو استخدام أدوات التنظيف المعدنية مثل سلك المواعين.

- استخدام الميلامين لتقديم الأوعية والمشروبات الباردة أو الدافئة يتوافق تماما مع إرشادات السلامة .