احذروها.. 6 أمراض شائعة منتشرة عند الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يونيو هو الشهر الذي نحتفل فيه بالآباء، وهو أفضل وقت للتحدث معهم حول أهمية صحتهم، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واكتشفت دراسة إيطالية حديثة أن كورونا يزيد من خطر الإصابة بضعف الانتصاب (ED) بحوالي ستة أضعاف، مرض السكري والسمنة والتدخين التي تزيد من خطر الإصابة بـ COVID -19 هي أيضًا عوامل خطر الإصابة بالضعف الجنسي، تقدر البيانات أن الرجال الذين لديهم تاريخ من الإصابة بفيروس كورونا ستكون لديهم فرص أعلى بـ 5.66 مرة للإصابة بضعف الانتصاب.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 6 أمراض شائعة منتشرة عند الرجال، وفقا لموقع timesofindia.

أمراض القلب والأوعية الدموية

التهديد الرئيسي لصحة الرجال، أمراض القلب والسكتات الدماغية هي المرض الأول والثاني الأكثر شيوعًا في كل من الرجال والنساء، من المستحسن زيادة النشاط البدني والتغيير في النظام الغذائي يمكن أن يفعل المعجزات.

الاكتئاب والسكري

إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تلف الأعصاب والكلى، وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وحتى مشاكل في الرؤية أو العمى، يواجه الرجال المصابون بداء السكري خطر انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون والعجز الجنسي، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاكتئاب أو القلق.

أمراض الكبد

يميل المرضى المصابون بأمراض الكبد إلى زيادة فشل الكبد المتقدم، ترتبط هذه العملية ارتباطًا مباشرًا بتليف الكبد أو علاجاته، مثل زراعة الكبد، أو ببعض الأدوية (مثل حاصرات بيتا)، بغض النظر عن تليف الكبد، هناك عوامل أخرى قد تسبب مشاكل جنسية لهؤلاء المرضى.

سرعة القذف

إذا قمت بالقذف بعد وقت قصير من بدء النشاط الجنسي، فقد تكون تعاني من سرعة القذف، وهو أمر يحدث للرجال من جميع الأعمار بنفس المعدل تقريبًا، في الواقع، يمكن أن يكون بمثابة علامة تحذير لضعف الانتصاب بين كبار السن من الرجال، أو اضطراب القلق الأساسي.

ضعف الانتصاب

إذا كنت تواجه مشكلة في الحصول على انتصاب قوي بما يكفي أو الحفاظ عليه، فقد تكون تعاني من ضعف الانتصاب (ED)، يحدث ضعف الانتصاب عندما لا يكون هناك ما يكفي من تدفق الدم إلى القضيب للحفاظ على الانتصاب، في كثير من الحالات يمكن أن تكون مرتبطة بحالة جسدية، وأمراض الأوعية الدموية، واختلال الغدة الدرقية، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يكون سببها أيضًا حالات نفسية، مثل القلق والتوتر والاكتئاب، في حين أن الضعف الجنسي أكثر شيوعًا بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي عمر.

انخفاض الرغبة الجنسية

يعني انخفاض الرغبة الجنسية أن رغبتك أو اهتمامك بالجنس قد انخفض، غالبًا ما ترتبط الحالة بانخفاض مستويات هرمون الذكورة، التستوستيرون.

يحافظ التستوستيرون على الدافع الجنسي وإنتاج الحيوانات المنوية والعضلات والشعر والعظام، يمكن أن يؤثر انخفاض هرمون التستوستيرون على جسمك ومزاجك، قد يكون سبب انخفاض الرغبة الجنسية أيضًا هو الاكتئاب أو القلق، قد يساهم أيضًا داء السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب في انخفاض الرغبة الجنسية، يمكن أن تكون مشاكل الصحة الجنسية أيضًا ناجمة عن سبب جسدي أو نفسي وغالبًا ما تكون مزيجًا من الاثنين:

تشمل الأسباب المادية ما يلي:

المرض أو العدوى

الأمراض الجلدية

الآثار الجانبية للأدوية

تشمل الأسباب النفسية ما يلي:

إجهاد

القلق أو الاكتئاب أو تدني احترام الذات

صعوبات العلاقة

عدم اليقين بشأن حياتك الجنسية

التحدث عن صحتك الجنسية مع طبيب أمراض الذكورة مهم للغاية، يمكن لطبيبك أن يوصي بطرق للبقاء آمنًا وتحسين مشكلات صحتك الجنسية، يمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي في تحسين الوظيفة الجنسية، تحسين النظام الغذائي، وتحقيق والحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، كلها تساعد في تعزيز صحة عامة أكبر، وبالتالي، صحة جنسية أكبر.