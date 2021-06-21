المانغو بديل رائع لكريمات العناية بالبشرة في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 05:39 مساءً - كلنا نعرف أهمية فاكهة المانغو لصحة الجسم، فضلاً عن طعمه اللذيذ، لكن هذه الفاكهة الصيفية ذات الطعم الرائع مثالية لصحة البشرة أيضاً، حيث تساعد في علاج الكثير من المشاكل التي تواجهها البشرة خلال الصيف، خصوصاً أن أشعة الشمس الضارة تؤثر سلباً على البشرة، إذ تفقدها حيويتها ونضارتها وتوهجها. فتابعينا في هذا المقال، لنطلعك على طريقة استخدام المانغو على بشرة وجهك، لتنعمي ببشرة مثالية لا تشوبها شائبة.



غسول المانغو للوجه

المانغو لتنظيف بشرة الوجه والعنق



بإمكانك خلال الصيف، الاستغناء عن غسول الوجه، واستبداله بفاكهة المانغو، التي تمتلك قدرة عالية على تنظيف البشرة من الشوائب والغبار وآثار المكياج. يكفي أن تستخدمي لب المانغو لفرك بشرة وجهك وعنقك بلطف، من دون أن تشطفي بشرتك إلا بعد مرور خمس دقائق، من ثم اشطفي وجهك بالماء العادي. كرري ذلك يومياً في الصباح والمساء.

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مقشر المانغو للوجه

المانغو والشوفان لتقشير البشرة



المانغو فعال جداً في إزالة التصبغات والبقع السوداء التي تنتج من أشعة الشمس خلال الصيف، خصوصاً أن بشرتك تحتاج الى القليل فقط من التقشير للتخلص من طبقات الجلد الميت. حيث أن مقشر المانغو والشوفان خيار رائع للتمتع ببشرة نضرة ومتوهجة بشكل فوري. اخلطي أربع ملاعق كبيرة من المانغو المهروس وثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون وملعقتين صغيرتين من اللوز المطحون والقليل من الماء. حركي المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانساً. ضعي الخليط على بشرة وجهك وعنقك، مع التدليك بحركات دائرية هادئة باستخدام أطراف اصابعك. اتركي الخليط الى أن يجف، من ثم اشطفي وجهك جيداً بالماء البارد.

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كريم المانغو لتدليك البشرة

كريم المانغو لتنعيم البشرة الجافة



للحصول على بشرة متوردة بشكل طبيعي ونضرة وأكثر حيوية وتوهجا، قومي بتدليك بشرة وجهك باستخدام كريم المانغو الذي تقومين بتحضيره في المنزل. إذ يكفي أن تهرسي قطعة صغيرة من المانغو وشريحة صغيرة من الموز، وتخلطيهما جيداً. أضيفي الى الخليط ملعقة صغيرة من كريمة الحليب وبضع قطرات من زيت اللوز. ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي واطحنيها لتصبح ذات قوام كريمي. وزعي الكريم على بشرة وجهك مع تدليكها بحركات هادئة حتى تمتصه البشرة جيداً. بعدها اشطفي وجهك بالماء العادي. يعمل كريم المانغو هذا على ترطيب البشرة الجافة وتجديد شباب البشرة ومنحها النضارة والتوهج.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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