تسريحات شعر بأسلوب هيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 05:39 مساءً - تتميز إطلالات النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بالتميز والتنوع، وهي تتسم بالأناقة بلمسات عصرية تواكب صيحات الموضة الرائجة، بما فيها تسريحات الشعر. حيث تتعدد تسريحات الشعر التي تعتمدها، إلا أن جميعها تشكل مصدر إلهام تستوحي منه المرأة أجمل تسريحات الشعر المرفوعة والمنخفضة. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من تسريحات الشعر التي اعتمدتها هيفاء وهبي في آخر إطلالاتها، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحات شعر مرفوعة

تسريحات شعر مرفوعة من هيفاء وهبي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



رغم ميلها التى تسريحات الشعر المنسدلة التي تبرز جمال شعرها وحيويته، إلا أن النجمة هيفاء وهبي تختار في كثير من الأحيان تسريحات شعر مرفوعة تتسم بالنعومة والرقي. ومن أبرز تسريحات الشعر المرفوعة التي تعتمدها، هي تسريحات الكعكة الفوضوية والفضفاضة، في مقدمها تسريحة الكعكة العالية الفضفاضة مع الفرق النصفي وخصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه. إضافة الى تسريحة ذيل الحصان العالية المستقيمة مع الفرق النصفي والغرة المشدودة الى الخلف، وهي تسريحة أنيقة تجعل الوجه مشدوداً ومرفوعاً، وبالإمكان اعتمادها في المناسبات والأيام العادية على السواء.

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تسريحات شعر منسدلة

تسريحات شعر منسدلة على طريقة هيفاء وهبي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تتميز النجمة هيفاء وهبي بشعرها المفعم بالحيوية واللمعان، وهي غالباً ما تعتمد تسريحات شعر منسدلة تبرز من خلالها جمال شعرها. وجميع هذه التسريحات هي تسريحات عصرية وأنيقة تلائم مختلف الأوقات، وتلهم المرأة أجمل الإطلالات. ومن بين تسريحات الشعر المنسدلة التي تعتمدها هيفاء وهبي، هي تسريحات الويفي المنسدلة بأشكالها الفوضوية والطبيعية والأنيقة، العريضة والرفيعة، مع الفرق الجانبي حيناً والفرق النصفي حيناً آخر. من دون أن ننسى تسريحة الشعر المنسدل بشكل مستقيم.

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تسريحات شعر نصف مرفوعة

هيفاء وهبي بتسريحة شعر نصف مرفوعة(الصورة من حسابها على إنستغرام)



وأحياناً، تشكل تسريحات الشعر نصف المرفوعة أحد الخيارات التي تعتمدها هيفاء وهبي في إطلالاتها، ولو بشكل أقل مقارنة بتسريحات الشعر الأخرى. حيث اعتمدت في إحدى إطلالاتها تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوعة، التي ترتكز على سحب الغرة الى منتصف الرأس وتثبيتها بإتقان، وترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر.

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