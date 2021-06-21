أجمل إطلالات العنود بدر بالتنورة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 05:39 مساءً - تتمتع ليدي فوزاز أو العنود بدر بذوق رائع في تنسيق القطع البوهيمية والقطع التجارية فهي تجسّد المرأة العصرية والشابة التي تفضل تنسيق ستايلها مما تجده في السوق. هي تشبه كل امرأة منا لأن أسلوبها ينبض من واقع الستريت ستايل.

وقد لفتنا أسلوب العنود بدر في طريقة تنسيقها التنانير.



كيف ترتدي العنود بدر التنورة؟



تتلاعب العنود بدر بالتنورة وتبدع في ابتكار مختلف الإطلالات فيها ولكن اخترنا لك أبرز إطلالات للحسناء السعودية بالتنورة.



إطلالات لليدي فوزازا بالتنورة



اختارت ليدي فوزاز خلال مشاركتها في معرض للموضة في مصر الظهور بزي من علايا نسقه لها خبير المظهر سيدريك حداد ويتألف من تنورة واسعة بوهيمية الطراز مصممة بتقنية التقطيع بالليزر ونسقت معه حزاماً عريضاً جلدياً اسود يشبه الكورسيه.

ليدي فوزاز -الصورة من حسابها على انستغرام



كما اختارت تنورة طويلة منقطة زرقاء مزدانة بالكشاكش ومصممة بقصة مستقيمة مع بلوزة قطنية مطبعة وانتعلت الحذاء العالي من زارا.

ليدي فوزاز -الصورة من حسابها على انستغرام



كما اختارت تنورة ميني قصيرة مطبعة بنقش الحيوانات البرية مع بلوزة بيضاء وسترة بليزر بلون العاج وحملت حقيبة بلون ترابي.

ليدي فوزاز -الصورة من حسابها على انستغرام

ارتدت ليدي فوزازا زياً أبيض من القماش الحريري المخطط بالأسود ويتميز بتنورة قصيرة واسعة لتتيح الحركة العملية أما البلوزة فمن القماش نفسه وتتميز بأكمام متوسطة الطول.

ليدي فوزاز -الصورة من حسابها على انستغرام



ارتدت العنود بدر هذا الطابع البوهيمي الذي يتألق من تنورة طويلة واسعة مطبعة ذات خصر مزموم عريض، وبلوزة بيضاء من دون أكمام وانتعلت صندلاً مفتوحاً مسطحاً خردلياً وحملت حقيبة جلدية من اللون نفسه.

ليدي فوزاز -الصورة من حسابها على انستغرام

تابعي المزيد: ليالي دهراب بأزياء عصرية للشابات