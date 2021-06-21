عبايات مناسبة للجامعة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 05:39 مساءً - تصاميم العبايات العصرية والعملية هي الرغبة الأولى لكل فتاة تبحث عن إطلالات عبايات مختلفة تناسب إطلالات الدوام والجامعة، ومن بين الموديلات المختلفة التي يمكنك اعتمادها اخترنا لك عدة تصاميم من المؤثرات السعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإليكِ أبرز التصاميم لأناقة بسيطة وعملية.





عبايات عملية ملونة من سارة الودعاني

سارة الودعاني بعباية زرقاء مطرزة -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد الكثيرات من الفتيات المحجبات على إطلالات العبايات الملونة في مظهرهن لكل المشاوير اليومية، لذا رصدنا لهن من خبيرة التجميل السعودية المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني، عدة أفكار لتصاميم العبايات العملية المناسبة للجامعة؛ حيث تأنقت بعباية البشت الأزرق المزينة بتطريزات بيضاء صغيرة في الأطراف لخيار يومي ناعم، وتزينت في الإطلالة الثانية بعباية بنفسجية واسعة مع بنطلون وبلوزة وحجاب بذات اللون، لخيار يومي يليق بمظهرك، وأكملته بحقيبة صغيرة زهرية وحذاء رياضي ناعم.

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نجود مشعل بعبايات للجامعة

نجود مشعل بعباية عملية -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد اليوتيوبر والمؤثرة السعودية، نجود مشعل، على كل تصاميم العبايات في مختلف إطلالاتها اليومية، ولأنها تواكب بذوقها إطلالات الشابات المختلفة التي تليق بمظهرك وأناقتك، فقد اخترنا لك عدة أفكار لتصاميم عملية ناعمة؛ حيث اختارت عباية سوداء فضفاضة مزينة بخطوط بيضاء ناعمة في الأطراف والجيوب لأناقة تليق بك، وأكملتها باكسسوارات بنية لمظهر حيادي، ونسقت عباية سوداء مخططة طولياً باللون الأسود مع حقيبة حمراء مطبعة بالأسود وحذاء بفصوص رمادية، فيما ارتدت عباية كحلية مزينة بفصوص سوداء بأسلوب تقليدي ناعم مع اكسسوارات ذهبية لخيار بسيط مناسب للإطلالات اليومية.



راف العتيبي بعبايات عملية للشابات

راف العتيبي بعباية حيادية الألوان -الصورة من حسابها على الانستغرام



تهتم المصممة السعودية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، راف العتيبي، بمجال تصميم وتطوير العباية الخليجية بالأسلوب المناسب للنساء الخليجيات، وقد ظهرت بعباية سوداء عملية مزينة بخطوط زهرية طولية وعرضية لأناقة تليق بإطلالاتك، وأطلت في الخيار الثاني بعباية سوداء مزينة بالزهور المفرغة البيضاء مع حذاء أصفر بكعب ونظارات شمسية بلون الباستيل السماوي، كما تألقت في الخيار الثالث بعباية سوداء عملية مزينة بخطوط بيضاء في الحجاب والأكمام وقماش رمادي في أطراف الأكمام، لأناقة عصرية تليق بمظهرك العملي.

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