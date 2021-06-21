والد الطفل «مازن» يستغيث انقذوا ابني قبل ما يتعمي: يحتاج زرع قرنية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بلوغه عامه الرابع، بدأت «الغيمة» فى تغطيه عينه شيئا فشيئا، وبمرور الوقت تكونت سحابة سميكة على قرنية عينه، ما دفع والده التوجه به لعدد من الأطباء فى محاولة للوصول لحل طبى لتلك السحابة التي بدأت في سحب نظر نجله بشكل كبير، وعلى الرغم من عدم وصوله إلى حل أو علاج لتلك الحالة، إلا أنه في النهاية يظل هناك أمل وحيد لإنقاذ طفله وهو عملية زرع قرنية.

يقول السيد علاء طه، والد الطفل مازن الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، أن تلك السحابة بدأت في التكون على قرنية ابنه عند بلوغه سن الرابعة، وفور ملاحظتها، توجه به لعدد من الأطباء المتخصصين في علاج مثل تلك الحالات، ولكن الأدوية والعلاج كان دون جدوى، إذ ظلت السحابة تزداد شيئا فشيئا حتى تسببت في ضرر جسيم لقرنية العين.

معاناة استمرت لمدة عامين في محاولة لإنقاذ الطفل

«روحت بيه كل المستشفيات ومفيش أمل في العلاج»، بتلك العبارة عبر السيد علاء طه خلال حديثه لـ «هن» عن مدى حزنه الشديد على طفله الذي بلغ سن 6 سنوات هذا العام، ليرصد بها معاناته في محاولة إيجاد حلول طبية لمعالجة نجلة من السحابة التي أضرت بقرنية العين بشكل كبير، دون جدوى من كل تلك المحاولات الطبية.

أمل وحيد لإنقاذ الطفل

وأوضح طه، أنه بعد إجراء الكثير من الفحوصات، أقر الأطباء في التقارير الطبية الخاصة بالطفل بأنه الأمل الوحيد لعلاجه هو زرع قرنية لعينه لإنقاذه من الإصابة بالعمى.

ووجه والد الطفل استغاثته إلى المسئولين، وبشكل خاص وزارتى الصحة والتضامن، للتكفل بحالة طفله الصغير لإجراء عملية زرع قرنية لعينه قبل أن يفقد بصره بالكامل.