شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها برسالة وصورة: سعيدة في حياتها وقراراتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجَّه الفنان وائل عبدالعزيز رسالة دعم لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خاصة بعدما نشرت شقيقة طليقها رسالة قاسية لها.

ونشر «وائل» صورة شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأرفقها برسالة دعم لها: «ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي والأعلى أجرًا وده شيء يعلمه جيدًا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي».

وتابع شقيق الفنانة: «أفلامها ومسلسلاتها محترمة بيدخلها وبيشوفها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس.. وأنا أظن إنها سعيدة في حياتها وفي قراراتها مؤخرًا.. وأظن أن الطرف الثاني سعيد برضو في حياتهم على حسب ما نشر في الفيديو الأخير».

واستطرد «وائل» في دعمه عن شقيقته: «أخيرًا أتمنى أن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدًا عن المهاترات اللي مالهاش أي لازمة لأن هيظهر ناس كتيرة عايزة تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات ونعمل حساب أن في أطفال.. وأتمنى نرجع نقفل علي نفسينا تاني زي زمان ونبقي مبنعملش حاجة غير شغلنا ونفرح بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعاده وسلام.. ولما نيجي نرد هيبقي بشغلنا وبالأرقام فقط.. وربنا يوفق ويهدي الجميع».

شقيق ياسمين عبدالعزيز يهنئها على اللي مالوش كبير

وكان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وجه رسالة جديدة لها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يهنئها على دورها في مسلسل «اللي مالوش كبير»، ودور«غزل»، الذي قامت به وأحدث ضجة كبيرة وإشادة من قبل الجمهور.

وقال وائل، في الرسالة التي أرفقها بصورة له معها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «مبروك يا غزال النجاح.. أحسنتي».