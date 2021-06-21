للسيدات.. هل من الآمن التطعيم ضد كورونا خلال الدورة الشهرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما تلعب لقاحات فيروس كورونا دورًا مهمًا في احتواء انتشار الفيروس، فقد جلبت أيضًا العديد من الخرافات والشائعات التي تنتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد أثر هذا على النساء بشكل خاص وجعلهن أكثر قلقًا وارتباكًا بشأن ما إذا كان من الآمن الحصول على لقاح كوفيد خلال الدورة الشهرية.

وتشرح أرونا موراليدار، طبيبة أمراض النساء والتوليد، بالتفصيل التطعيم وتأثيره على الدورة الشهرية، بصرف النظر عن ذلك، فإنها ترد على بعض الخرافات الشائعة وتؤكد على تلقي التطعيم في الوقت المحدد، حتى أنها ذكرت بعض الأعراض الشديدة المتعلقة بالتطعيم والتي تحتاج إلى مراجعة طبيب النساء، وفقا لموقع timesofindia.

ماذا يحدث خلال الدورة الشهرية؟

وفقًا للدكتور أرونا، فإن الدورة الشهرية هي وظيفة منظمة بشكل جيد لجسم المرأة، تبدأ هذه الدورة فقط عندما يتم تنشيط الهرمونات المسؤولة عن الحيض، يتم إنتاج هذه الهرمونات من الغدة النخامية تحت الدماغ والتي بدورها تعزز هرمونات المبيض مثل البروجسترون والإستروجين المسؤولة عن تمزق البطانة الداخلية للرحم، أي بطانة الرحم، تحدث الدورة بأكملها خلال فترة تتراوح من 28 إلى 30 يومًا داخل الجسم وما نراه في النهاية هو فقط الفترات التي تبدو مرئية لنا، بصرف النظر عن ذلك، تحدث الكثير من العمليات الالتهابية وإعادة تشكيل الأنسجة أثناء الحيض وهي حساسة جدًا للإجهاد أو فقدان الوزن أو زيادة الوزن أو التغيير في النشاط البدني أو حتى أنواع معينة من العدوى أيضًا، لذلك من المتوقع أن يتغير نمط الدورة الشهرية بشكل عام في أي ظروف تنطوي على الكثير من التوتر.

كيف يرتبط اللقاح بالدورة الشهرية؟

يعد اللقاح إعدادًا بيولوجيًا بالغ الأهمية لمحاربة مرض مُعدٍ معين يتضمن تحسينًا في جهاز المناعة، أوضحت طبيبة أمراض النساء أن اللقاح يؤدي إلى إنتاج الكثير من الأجسام المضادة المعززة للمناعة والتي قد تؤثر على الدورة الشهرية، عانت بعض النساء من فترات طمث أخف أو أثقل، في حين أبلغ البعض عن تأخير في الدورة الشهرية أو عانى البعض ممن تناولوا حبوب منع الحمل من نزيف مفاجئ، لقد وجد أن هذه التغييرات تم اكتشافها في حالات قليلة فقط واستمرت فقط لدورة أو دورتين.

ما أهمية التطعيم؟

من الواضح أنه لا يمكن إلقاء اللوم على اللقاح في مثل هذه التغييرات في عدد قليل من النساء، أوصت طبيبة أمراض النساء بضرورة التطعيم كلما سنحت الفرصة، على الرغم من أنه قد يكون هناك القليل من القلق الناجم عن الخوف من اللقاحات بخلاف أنه لا يوجد سبب لتأخير التطعيم لدى النساء خلال دوراتهن الشهرية، حتى أنها أكدت أن المرأة التي تحاول الحمل يمكنها أيضًا أن تحصل على التطعيم لأنه ليس له أي آثار على الخصوبة على الإطلاق.

متى يجب أن تكون قلقا؟

فيما يلي بعض المضاعفات التي أكدتها الخبيرة، بحاجة إلى استشارة:

إذا كانت المرأة تنزف أكثر من المعتاد.

تأخير طويل جدا في موعد الدورة الشهرية.

عندما تعاني النساء في سن اليأس من نزيف.