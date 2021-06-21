احذر.. ارتكاب هذه العادات تسبب الإصابة بـ"البواسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البواسير من أكثر الأمراض الشائعة التي يمكن أن تصيب أي شخص، ما دامت توفرت الأسباب، التي ربما لا تعرفها بعضها مثلا.

والبواسير هي حالة يحدث فيها انتفاخ في الأوعية الدموية في فتحة الشرج ونهاية الأمعاء السفلية، قد ينتج عنها تورم الأوعية الدموية الشبيه بالدوالي في نهاية الأمعاء (المستقيم).

وهناك العديد من العادات الخاطئة التي نرتكبها قد تُسبب الإصابة بالبواسير مثل: حمل الأشياء الثقيلة، الجلوس على المرحاض لفترات طويلة، وغيرها من الأمور الأخرى التي نذكرها لكم وفق ما أوضح موقع "the healthy".

- حمل أشياء ثقيلة:

قد يتسبب ذلك في الضغط عليك بشدة ما يزيد الضغط في المستقيم، ويتسبب في تضخم الأوردة مثل البالون، وبالتالي الإصابة بالبواسير.

- الإفراط في صالة الألعاب الرياضية:

يمكن أن يؤدي رفع معدات ثقيلة في صالة الألعاب الرياضية إلى الإصابة بالبواسير، لذا من الأفضل القيام بالتمرين وفقًا لقدراتك، واستخدام الأوزان المناسبة لك.

- الجلوس على المرحاض لفترات طويلة:

يعتاد الكثير من الأشخاص الجلوس في المرحاض لفترات طويلة والتصفح على الهاتف الذكي، وهذا أمر خاطئ، لأنه سيؤدي إلى وضع ضغط لا داعٍ له على هذه الأوردة.

خذ كل الوقت الذي تحتاجه في المرحاض، ولكن بمجرد الانتهاء، اغسل يديك واخرج على الفور، وتجنب اصطحاب الهاتف.

- نظامك الغذائي غير جيد:

إذا كنت تعتمد على تناول الوجبات السريعة لقضاء يومك، فقد لا تحصل على ما يكفي من الألياف، حيث تساعد على زيادة حجم البراز وتليينه، وبالتالي المرور عبر الجهاز الهضمي بسلاسة.

- الحمل:

يؤدي الحمل إلى الإصابة بالإجهاد، وهو ناتج عن زيادة الضغط داخل البطن من توسع الرحم والجنين، وقد يكون الأمر مزعجًا للغاية بالنسبة للنساء الحوامل، حيث يمكن أن يسبب الإصابة بالبواسير بعد ولادة الطفل.

- الشعور بالتوتر والقلق المستمر:

كما يساهم أيضا التوتر على زيادة آلام البواسير، لذا يجب تجنب مسببات القلق والتوتر، وينصح بممارسة تمارين اليوجا والتنفس العميق، للشعور بالاسترخاء والراحة.

- تجاهل الإصابة بالإسهال:

يعتبر من الأسباب الشائعة وراء الإصابة بالبواسير، نظرا لأن قد يسبب الذهاب عدة مرات إلى المرحاض الضغط على الأوردة، لذلك من الضروري استشارة الطبيب لمعرفة السبب وراء الإصابة بالإسهال.