دينا الشربيني تهنئ والدها بصورة قديمة: «حبيبي أفضل أب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت الفنانة دينا الشربيني، التهنئة لوالدها بمناسبة الاحتفال بـ«عيد الأب العالمي» الذي يحتفل به معظم بلدان الوطن العربي، في مثل هذا اليوم من كل عام، وذلك من خلال نشر الفنانة صورة لوالدها.

وعبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة قديمة لوالدها، معلقة عليها: «عيد أب سعيد حبيبي.. أفضل أب في الدنيا».

وكان آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني، مشاركتها في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

أصل يوم الأب العالمي

ويوم الأب العالمي، هو مناسبة يحتفل بها العديد من البلدان العربية، 21 يونيو، وهو أشبه بيوم الرجال الدولي، إلا أنه يختص بتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

وتحتفل العديد من الدول بهذا اليوم، بينما في البلدان الكاثوليكية يُحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى في يوم 19 مارس، بالتوازي مع عيد القديس يوسف النجار، حتى أصبح تقليداً موروثاً، وخصوصًا في أميركا اللاتينية.

لماذا يتم الاحتفال بعيد الأب؟

يتم الاحتفال بهذا اليوم، حيث تُعبر فيه الشعوب عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا وبطاقات التحية، وكانت سونورا لويس سمارت دود، من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة، أول من جاءتها فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب في عام 1909، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.

وأرادت «سونورا» أن تكرم والدها وليم جاكسُون سمَارت، وكانت زوجة سمارت توفيت عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، لذلك قدمت عريضة توصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.