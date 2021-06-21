بفستان مكشوف وبالونات.. جنا عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد والدتها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت جنا عمرو دياب، بعيد ميلاد والدتها زينة عاشور، والزوجة الثانية للفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنشرها عدد من الصور والفيديوهات الخاصة بالاحتفال.

احتفال جانا بعيد ميلاد والدتها

ونشرت «جنا»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «الاستوري»، مقاطع فيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، بالبالونات والشموع، فيما ظهرت «زينة»، مرتدية فستانا طويلا ومنفوشا، ذا فتحتين من منطقة البطن والظهر.

جنا عمرو دياب تفاجئ متابعيها بقرار غريب: بتبيع هدومها

وفي أول أيام الشهر الجاري، فاجأت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، بعرضها ملابسها للبيع، دون توضيحها السبب خلف ذلك.

منشور جنا عمرو دياب

ودوّنت «جنا» عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، عبارة بالإنجليزية قائلة: «أنا ببيع ملابسي الخاصة، راسلوني على الخاص إذا رغبتوا في شراؤهم».

واكتفت ابنة عمرو دياب بتلك الكلمات، دون كشفها عن السبب الحقيقي خلف الأمر، ما أثار الغموض حولها.

حكاية 3 أمراض تواجهها جانا عمرو دياب

وخلال الشهر الماضي، أثارت جنا عمرو دياب، الجدل حولها، عقب كشفها خلال تصريحاتها مع برنامج «et بالعربي»، باحتمالية إصابتها بورم في الأحبال الصوتية، قائلة: «أنا شخصية حيوية جدًا، وأتحدث كثيرًا وبسبب حديثي الكثير لدي مشاكل في الصوت، وهي عقد في الصوت حيث إن أحبالي الصوتية تحتك ببعضها، ويؤدي ذلك لحدوث ورم سرطاني وهو ما يتسبب في بعض الأحيان في أن أفقد صوتي».

تفاصيل أزمة جنا عمرو دياب

أزمة كبيرة فجرتها «جنا» عبر حسابها، من خلال تدوينها منشورا قالت خلاله بالإنجليزية، إن إدارة مدرستها في لندن، التي تدعى «queens gate school» أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.