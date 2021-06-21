بعد طلاقها من حجازي.. حقيقة ارتباط أسما شريف منير بالفوتوجرافر الشهير أنتيكا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها الإعلامية أسما شريف منير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها عددا من الصور والفيديوهات لها برفقة الفوتوجرافر الشهير «أنتيكا» عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، خلال تواجدهما سويا في إحدى المدن الساحلية.

وعقب نشر أسما شريف منير لتلك الفيديوهات والصور عبر حسابها الرسمي، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، معلقين عليها الكثير من التعليقات التي تشير إلى وجود علاقة عاطفية بينهما، والتي كان من أبرزها «الله.. أنا شايفة الخطوبة من بعيد أهو»، وانهالت عليها الكثير من التعليقات الأخرى التي كانت تشير بانتظار إعلان خطوبتهما قريبا.

حقيقة إرتباط أسما شريف منير بالفوتوجرافر الشهير أنتيكا

وبعد تلك التعليقات الكثيرة، التي كانت تشير إلى وجود علاقة عاطفية بين الإعلامية أسما شريف منير والفوتوجرافر الشهير أنتيكا، أوضحت أسما من خلال التعليقات لجمهورها ومتابعيها أنه لا يوجد علاقة عاطفية بينهم على الإطلاق، وأنها تعتبر أنتيكا مجرد أخ صغير لها، ما جعل الجمهور والمتابعين يتراجع عن فكرة أرتباطهم عاطفيا، وخصوصا بعد إعلانها الانفصال عن طليقها محمود حجازي.

تفاصيل طلاق أسما شريف منير من الفنان محمود حجازي

ومنذ ما يقرب من شهر كانت قد أعلنت الإعلامية أسما شريف منير انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازي، إذ نشرت منشورا لها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لتوضح من خلاله أنها انفصلت عنه لأسباب شخصية لا تريد التحدث عنها.

وقبل عدة أيام نشرت الإعلامية أسما شريف منير منشورا لها، لتوضح من خلاله أن العلاقة بينها وبين طليقها الأول ووالد ابنتها علاقة صداقة قوية، إذ تجمع بينهما ابنتهما لآخر العمر، لافتة إلى أن كلاهما حريص على توفير أجواء أسرية صحية لابنتهما.