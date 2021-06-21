نوال الزغبي تفاجئ متابعيها على إنستجرام بصورة «دون مكياج» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بصورة جديدة شاركت الفنانة نوال الزغبي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث تفاعل متابعيها معها بسبب إعجابهم بها، وظهرت «نوال» في الصورة بدون مكياج «ميك أب»، في إطلالة بسيطة، مكتفية بتعليق «صباح الخير»، ليتفاعل معها متابعيها في التعليقات على الصورة بالقول: «يسعد صباحك دايمًا حلو.. اتغيرتي جدًا.. بنموت فيكي كلنا.. حتى وأنتي منكوشة قمر.. أنتي قمتي من النوم واتصورتي على طول.. وشك منفخ ليه كدا».

عقلي واقف

وكانت الفنانة نوال الزغبي صورت الفيديو الخاص بآخر أغانيها «عقلي واقف» على خشبة المسرح بشكل استعراضي، من إخراج فادي حداد، حيث كشفت الفنانة اللبنانية عن أن وقت تصوير الأغنية لم يصب أي من فريق العمل بفيروس كورونا، مؤكدة أن ما يهمها بعد نجاح أغنيتها نوعية الأغاني التي تقدمها وليس عددها.

نوال الزغبي تكشف سر جمالها

وكانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، كشفت عن سر جمالها ورشاقتها التي تصر على الاحتفاظ بهما، خلال مداخلة هاتفية لها في أحد البرامج التلفزيونية، موضحة: أنها تنام جيدًا خلال فترة لا تقل عن 9 ساعات فى اليوم، كما أنها لا تفضل السهر، وتتناول الأكل الصحي بالإضافة إلى ممارستها الرياضة باستمرار، وهو ما جعلها محظوظة ببشرة صافية تعطيها شعور بأنها لا تتقدم في العمر، إذ قالت إن بعض من يقابلها حتى الآن يخمن أن عمرها لا يتجاوز الـ28 عامًا.

وتابعت «نوال»: أنها تحب الجمهور المصري لدرجة كبيرة تجعل البعض يشعر أنها مصرية الجنسية، وهو أمرًا يشرفها كثيرًا.