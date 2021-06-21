الامارات | بالصور والفيديو.. باسم عوض بلباس السجن في محاكمة "الفتنة" الأردنية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والفيديو.. باسم عوض بلباس السجن في محاكمة "الفتنة" الأردنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن اليوم صورا تظهر باسم عوض الله المتهم في القضية المسماة بقضية "الفتنة"مرتديا بدلة السجن الزرقاء داخل المحكمة.

كما نشر موقع "عمون" صورة ومقطع فيديو لعوض الله داخل المحاكمة التي منع الصحفيون من تغطيتها. وكانت محكمة أمن الدولة بدأت اليوم اولى جلسات المحاكمة للمتهمين بقضية الفتنة باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين، والمتهمين بزعزعة نظام الحكم في قضية طالت الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق لعاهل الاردن عبدالله الثاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news