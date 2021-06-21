الامارات | مصر.. تفاصيل مصرع شاب وحماته في سرداب أثناء تنقيبهما عن الآثار

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. تفاصيل مصرع شاب وحماته في سرداب أثناء تنقيبهما عن الآثار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في مصر، عن كشفها تفاصيل وملابسات جديدة في مصرع شاب وحماته أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل منزل بمنطقة الهرم.

ووفقا لتحريات نشرها موقع "مصراوي" ، فإن "مجموعة من الورثة كانوا قد منحوا شابا يدعى إسلام رمضان وأسرته، حق الإقامة في منزلهم، في ظل تردي أوضاعه المالية وبحثه المستمر عن مسكن، بينما شرع الشاب منذ فترة، في التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع حماته منى السيد، مستغلين قرب المنزل من منطقة الأهرامات الأثرية".

وتفصيلا، "تمكن الشاب وحماته من حفر سرداب بعمق 6 أمتار وآخر بالعرض، فيما انهارت الرمال عليهما أثناء تواجدهما بالأسفل، ما أدى إلى وفاة والدة الزوجة، لتسقط جثتها على زوج ابنتها الذي كان يصدر رسائل استغاثة لدى وصول فرق الإنقاذ البري، قبل أن يلحق بها مختنقا، أما الزوجة وأطفالها فلاذوا بالهرب، خشية تعرضهم للمساءلة القانونية".

وعكف رجال الإنقاذ على مدار 7 ساعات، على انتشال جثماني الشاب وحماته باستخدام أجهزة حفر ومعدات إنزال، حتى أمكن انتشالهما ونقلهما إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف.

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