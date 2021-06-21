ما الذي يسبب ألم الذراع بعد تطعيم كورونا؟.. وإليك العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما يشعر البعض بالارتياح لأخذ لقاح كوفيد، لا يزال هناك الكثير ممن لا يرغبون في ذلك، نظرًا للآثار الجانبية وحالات ردود الفعل السلبية.

بصرف النظر عن الحمى والتعب وآلام الجسم، أصبح الألم على مشكلة شائعة بعد التطعيم، بينما يستمر يوما أو يومين، لا يزال الكثيرون يتساءلون عن سبب الألم في الذراع، وفقا لموقع timesofindia.

يمكن أن يكون التهاب الذراع من الآثار الجانبية الشائعة للقاح كوفيد

يعد التهاب الذراع من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا التي أبلغ عنها الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كوفيد، في حين أنه رد فعل خفيف للقاح، لا يزال الكثيرون يتساءلون عما يسبب الألم في الذراعين وما يجب عليهم فعله لتخفيفه.

لماذا تشعر بألم في ذراعيك بعد التطعيم؟

يقترح الخبراء أن التهاب الذراع هو نتيجة استجابة مناعة الجسم للقاح، عندما تتعرض لأثر جانبي للقاح، فهذا يعني أن مناعتك تلعب دورها وتعمل كما ينبغي، اللقاحات هي محاكاة للفيروس ولذلك فعند حقنها في الجسم يستجيب لها جهاز المناعة ويحاول حماية الجسم من المرض، وهذا بدوره يؤدي إلى ردود فعل مختلفة.

نظرًا لأن لقاحات COVID تُعطى عن طريق الحقن العضلي، أي الحقن المباشر في العضلات، فإن اللقاح يتسبب في حدوث التهاب في الموقع حيث يتم إعطاء اللقاح، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا أن يعزى الألم إلى الإصابة التي تسببها الحقن.

إليك كيف يمكنك تخفيف الألم

بينما يستمر وجع الذراع بعد التطعيم لمدة يوم أو يومين، إلا أنه لا يمثل مصدر قلق، من أجل تخفيف الألم، ينصح الخبراء بحركات الذراع اللطيفة والمستمرة، هذا يحفز تدفق الدم إلى المنطقة مما يساعد على تقليل الألم، يمكنك أيضًا وضع كمادة باردة لتخفيف الألم، ومع ذلك، لا تنس أن الألم هو علامة على عمل جهاز المناعة لديك.