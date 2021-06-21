تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم.. احذر هذه الأعراض في اليدين أو القدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من الضروري مراقبة مستويات الكوليسترول بانتظام لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الأوعية الدموية عادةً لا تسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة أي أعراض، وفي معظم الحالات، تسبب فقط أحداثًا طارئة.

يمكن أن تكون أعراض ارتفاع الكوليسترول غامضة، ولهذا السبب يتجاهلها الكثيرون، ومع ذلك، هناك علامتان تحذيرتان لا ينتبه الكثير لها، يمكن أن تشمل الصداع المتكرر في مؤخرة الرأس أو الألم في اليدين أو القدمين، وفقا لما ذكرته صحيفة express البريطانية.

صداع متكرر في مؤخرة الرأس

إن انسداد الأوعية الدموية في المنطقة المحيطة بالرأس يسبب صداعًا في مؤخرة الرأس، يحدث هذا عندما تنسد الأوعية الدموية بسبب الكوليسترول، وذا ترك هذا دون علاج، يمكن أن تتمزق الأوعية الدموية وتسبب سكتة دماغية.

ألم في اليدين أو القدمين

يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسداد الأوعية الدموية في الساقين واليدين، يمكن أن يحدث تراكم الكوليسترول هذا بشكل مستمر ويسبب ألم اليدين والقدمين.

قد يشير الإحساس بالوخز في مناطق الجسم هذه أيضًا إلى أن مستويات الكوليسترول مرتفعة بشكل خطير.

الفرق بينHDL و LDL

يُعرف HDL باسم "الكوليسترول الجيد" لأنه ينقل الكوليسترول إلى الكبد ليطرده من جسمك.

يساعد HDL على تخليص جسمك من الكوليسترول الزائد، لذا من غير المرجح أن ينتهي به المطاف في الشرايين.

يُطلق على LDL "الكوليسترول الضار" لأنه يأخذ الكوليسترول إلى الشرايين، حيث قد يتجمع في جدران الشرايين.

قد يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين إلى تراكم الترسبات المعروفة باسم تصلب الشرايين.

يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بجلطات دموية في الشرايين، إذا انفصلت جلطة دموية وسدت شريانًا في قلبك أو دماغك ، فقد تصاب بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

كيفية تشخيص ارتفاع الكوليسترول

لسوء الحظ، لن يعاني معظم الأشخاص من أعراض ارتفاع الكوليسترول، لذا فإن الطريقة الوحيدة لقياس مستويات الكوليسترول في الدم هي إجراء فحص الدم.

تشرح مؤسسة القلب البريطانية: "سيأخذ طبيبك أو الممرضة عينة دم، عادةً عن طريق وخز إصبعك أو قد يُطلب منك إجراء فحص دم في المستشفى، يتم فحص الدم بعد ذلك لمعرفة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) والكوليسترول السيئ (غير HDL) والدهون الثلاثية (نوع آخر من دهون الدم) ، وكذلك الحصول على نتيجة الكوليسترول الكلي".

غالبًا ما يطلق على كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) اسم الكوليسترول "الجيد" لأنه يقاوم الآثار الضارة لكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي يجب تجنبها للتحكم في الكوليسترول:

الفطائر

الأطعمة المقلية

قطع اللحم الدهنية

سمنة

بدلاً من ذلك، يجب أن تهدف إلى اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط، وهذا يعني تناول المزيد من الخبز والفواكه والخضروات والأسماك والقليل من اللحوم، كما يجب أن تستبدل الزبدة والجبن بمنتجات تعتمد على الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.