هل ينقص وزنك سريعا.. ماذا يحدث لجسمك عند اتباع نوعين "دايت" معًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث العديد منا عن أفضل الطرق لإنقاص الوزن في وقت قياسي، حتى يصل إلى الرشاقة المطلوبة ويحصل على جسم صحي رياضي.

مع وجود العديد من الأنظمة الغذائية "الدايت"، يحتار العديد منا في اختيار "الرجيم" المناسب لإنقاص الوزن سريعا، لكن يبقى السؤال: هل يمكن اتباع نوعين "دايت" معًا، وهل يمكن أن يسرع ذلك من إنقاص الوزن؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

هل اتباع نظامين غذائيين أفضل من نظام واحد؟

هناك في الواقع أسباب وجيهة لماذا يقترح البعض أن اتباع نظامين مثل كيتو دايت و الصيام المتقطع معًا، أو ببساطة اتباع نمط الصيام المتقطع منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يسرع من فقدان الوزن، إن ممارسة الصيام المتقطع، أي تقييد فترة تناول الطعام حيث يمكنك تناول الكربوهيدرات بنشاط ، قد يدفع الجسم إلى تحقيق الكيتوزية بشكل أسرع، وهو ليس أمرًا ضروريًا لفقدان الدهون فحسب، بل يحقق أيضًا أهدافًا صحية، ما يمكن أن يفعله أيضًا هو تسريع عملية التمثيل الغذائي، وجعل إدارة الوزن أكثر كفاءة.

يقول الخبراء الذين يوصون بالنظام الغذائي أيضًا أن اتباع نظامي كيتو والصيام المتقطع قد لا يكون صعبًا في الواقع، لأنه من الأسهل نسبيًا الجمع بين الصيام المتقطع والوجبات الغذائية الأخرى، لذلك، فإن اتباع النظامين الغذائيين يعني الالتزام بأسلوب حياة صحي مع تناول الطعام على أساس منتظم.

اقترحت بعض الدراسات أيضًا، أن اتباع هذه الطريقة هو أحد أفضل الطرق للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 لفقدان الوزن، إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن بشكل أسرع، فقد يكون الجمع بين النظامين الغذائيين هو الخيار الأمثل.

هل يمكنك تجربة دايت "الكيتو" والصيام المتقطع في نفس الوقت؟

نظام الكيتو والصيام المتقطع هما من أكثر الاتجاهات الغذائية التي يتم الحديث عنها على الإنترنت ويحملان خصائص مساعدة مذهلة في إنقاص الوزن، بصرف النظر عن الفوائد الصحية الإضافية، لقد أحدثت النتائج السريعة التي تقدمها الأنظمة الغذائية العديد من المعجزات إذا كان الجمع بين الاثنين يمكن أن يؤدي بالفعل إلى تسريع النتائج.

كيف يختلف نظام كيتو عن الصيام المتقطع؟

بينما يركز نظام كيتو على تناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات والأطعمة الغنية بالدهون، يعمل الصيام المتقطع من خلال اتباع جدول زمني محدد لتناول الطعام، ببساطة، بينما يركز نظام الكيتو دايت على خفض الكربوهيدرات واستخدام الدهون كمصدر أساسي للطاقة لفقدان الوزن، يعمل الصيام المتقطع عن طريق الاعتدال في أنماط الأكل الخاصة بك، دون تقييد أي شيء.

كيف يسرع "كيتو والصيام المتقطع" فقدان الوزن؟

يقول الخبراء إن تطبيق دايت كيتو يبني الأساس لفقدان الوزن بشكل أسرع، عندما يقترن مع الصيام المتقطع، فإنه يميل إلى زيادة عدد الكيتونات المنتجة في الدم، يمكن أن يساعد تجميع الوجبات في أوقات طعام محددة ،أثناء تطبيق دايت الكيتو أيضًا، الجسم على حرق مصادر الطاقة بشكل أكثر كفاءة، بالإضافة إلى ذلك، عندما يحصل الجسم على مزيد من الوقت لهضم الأطعمة، فإنه سيؤدي أيضًا إلى تعزيز التوازن الهرموني.

هل من الآمن تطبيق النظامين الغذائيين "الكيتو والصيام المتقطع" معا؟

من المهم أن تتذكر أن كلاً من "كيتو والصيام المتقطع" لهما نصيبهما من الإيجابيات والسلبيات، لذا، فإن اتباع نظامين غذائيين في وقت واحد قد يعني أيضًا أنك معرضا لخطر مضاعفة الآثار الجانبية، خاصة إذا كنت مبتدئًا.

يمكن أن تكون المعاناة من انخفاض نسبة السكر في الدم، والغثيان، وتقلب المزاج، والتعب، والإمساك أمرًا شائعًا في الأيام الأولى من تطبيق النظامين الغذائيين، والأكثر من ذلك، تذكر أن تجربة الحميتين معًا تتطلب أيضًا الكثير من الصبر والالتزام، لأنها طريقة مختلفة لتناول الطعام.

إذا جربت الأنظمة الغذائية، فإن الأفضل هو التخفيف منها، بدلاً من تطبيقها بشكل شامل، أضف الأطعمة في نظامك الغذائي التي تطلق الطاقة ببطء، ولا تتوقف عن تناول الكربوهيدرات تمامًا، إذا كان لديك معاناة سابقة مع اضطرابات الأكل، فلن يكون من الحكمة تجربة هذه الطريقة.