قبل أزمة هيدي كرم.. مواقف أثارت الجدل لأبناء الفنانات جعلتهن يتصدرن التريند

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة والإعلامية هيدي كرم خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشرها لفيديو لها برفقة ابنها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما جعلها تتصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ هاجمها الجمهور والمتابعين كثيرا، لتخرج الفنانة هيدي كرم لترد على جمهورها وتصفهم بـ «ناس مريضة».

لم تكن تلك المرة الأولى التي أثارت بها الفنانة هيدي كرم الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهي دائما تحرص على تصوير فيديوهات عفوية لها ولوالدتها تجعلها تتصدر التريند كثيرا.

ونرصد من خلال هذا التقرير عددا من الأزمات التي تسبب فيها أبناء الفنانات، وجعلوا والدتهم تتصدر تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، كالتالي:

عمر خورشيد يستنكر هجوم قبلة عادل إمام ووالدته علا رامي

منذ عدة أيام، نشر الفنان الصاعد عمر خورشيد، ابن الفنانة الكبيرة علا رامي، صورة لقبلة والدته مع الفنان عادل إمام في فيلم «حنفي الأبهة»، معلقا عليها بأنه يفتخر بها وبأعمالها، وأنها لم تفعل أي من الأشياء التي تجعله ينكسر أبدا، كمال وجه لها رسالة شكر على ما قدمته له طوال حياته.

وعلى الفور وبعد نشره لتلك الصورة بذلك التعليق، قام الجمهور بتداول ذلك المنشور بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما جعل الفنانة علا رامي تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي على الفور.

نادية العراقية ترد على المتنمرين عليها: ولادي شبه أبوهم

وكانت قد تعرضت الفنانة الراحلة نادية العراقية إلى الكثير من التنمر من جانب الجمهور، وذلك بسبب ملامح أبنائها الشقراء، والتي لا تشبهها على الإطلاق حسب وصف الجمهور، وكانت قد صرحت الفنانة نادية العراقية عن سبب تعرضها للتنمر بسبب ابناءها في إحدى اللقاءات التلفزيونية النادرة.

وبعد تلك التصريحات التي شرحت من خلالها مدى تعرضها للتنمر بسبب ابناءها، أوضحت الفنانة نادية العراقية أن ابناءها يشبهون والدهم بنسبة كبيرة، وعندما تعرضت الفنانة نادية العراقية لوعكة صحية، حرص ابناءها على الدعاء لها، وطلب الدعاء لها من الجمهور عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تتصدر التريند مرة أخرى.

علا غانم تتصدر التريند بعد زفاف ابنتها كاميليا

ومنذ أيام قليلة، احتفلت الفنانة علا غانم بحفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، إذ أنها عادت من الخارج حتى تكون بجانب ابنتها في هذا اليوم، وخلال التحضيرات الخاصة بوضع المكياج لها ولإبنتها، حرصت على التقاط بعض الصور المختلفة، ونشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب نشرها لتلك الصور الخاصة بلقطات حفل الزفاف، تداولها الجمهور على الفور، معلقين عليها الكثير من التعليقات المختلفة، والتي كان من أبرزها «بنتك شبهك.. فولة واتقسمت نصين».