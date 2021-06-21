إنجي خطاب لوالدها الراحل في يوم الأب: عمري ما حبيت ولا هحب حد قدك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في يوم العالمي للاحتفال بالأب، عبرت الفنانة إنجي خطاب، عن امتنانها لوالدها الراحل وحبها له، من خلال مشاركة صورة تجمع بينهما، حيث أظهرت الصورة الفنانة بجوار والدها وهو يقبلها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ووجهت الفنانة رسالة لوالدها الراحل، عبر حسابها خلال الاحتفال بيوم الأب العالمي، الذي يتزامن اليوم 21 يونيو، قالت فيها: «النهاردة عيد الأب العالمي..أنا عارفة إنك حاسس بيا وبتسمعني بحبك أوي وعمري ما حبيت ولا هاحب حد قدك شكرًا علي كل حاجة عملتها عشاني من غيرك مكنتش هعرف انجح ولا أكمل ولا أعيش من غيرك مكنتش هبقي موجودة أصلا».

رسالة إنجي خطاب لوالدها

وتابعت في رسالتها لوالدها الراحل: «كنت اب واخ وصديق وحبيب كنت السند والأمان كنت كل حاجة حلوة في حياتي انت أعظم اب وأعظم راجل شفته في حياتي ومفيش حد في الدنيا كلها يشبهك وحشتني اوي يا بابا ودايما في قلبي وفي بالي وروحي عايش الله يرحمك ويحبك بقدر ما بحبك هتفضل في قلبي حي الي لقاء يجمعنا سوا».

تعليقات الرواد على رسالة الفنانة لوالدها

مئات التعليقات تلقتها الفنانة من متابعيها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وكان من بينها: «ربنا يرحمه، تعيشي وتفتكري، ربنا يهون عليكي بالصبر، ادعيله بالرحمة، فقدان الأب كسر ضهر، الحياة من غير الأب متسواش، اتذليت بعد وفاة والدي، الحياة من غير الأب مش حياة».

⁩عيد الأب

يشار إلى أن فكرة الاحتفال بعيد الأب، كانت من خلال سونورا لويس سمارت دود، من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة في عام 1909، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم، ورغربت «سونورا»، أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت، الذى توفيت زوجة عام 1898، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة.