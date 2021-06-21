إيمي طلعت زكريا تبكي متابعيها في عيد الأب: ضمة منه تساوي أمان الدنيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على طريقتها الخاصة احتفلت إيمي ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا بـيوم الأب العالمي، «21 يونيو»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ رثت والدها قائلةً: «حقهم يتقالهم شكرًا الأب بيت حماية بجد.. ضمه منه تساوي أمان الدنيا وده الأمان اللي البنت بتعيش عمرها كله تدور عليه حنان كده ممزوج بغيره، حب مختلف يطمن وبس.. وهفضل أقول الأب، عزوة كبيرة في راجل واحد والله لو علي كرسي و مبيتحركش صوت نفسه يساوي حياة».

وتابعت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، خلال منشورها الذى شاركته بصورتين وهي تحتضن والدها، قائلةً: «ربنا يصبرني ويرحمك يا حبيبي ويجعل رزقك من الرحمان روح وريحان وجنة نعيم».

تعليقات الرواد على منشور إيمي

فيما تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع منشورها، الذي أعاد الحزن والآلم داخل القلوب التي فقدت الأب والسند، إذ وصفه البعض بالمُبكي، وكان من بين التعليقات: «وجعتي قلوبنا يا إيمي، ربنا يلهمك الصبر، رحمة الله عليه، بكتيني، الأب لما يموت بيروح معاه كل حاجة في الدنيا، والدي اتوفي بقاله سنين ولسه محفور جوايا لحظة وفاته ووداعه وبروحله المقابر أزوره وأتكلم معاه واشتكيله».

عيد الأب

وكانت سونورا لويس سمارت دود، من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة، أول من طرح فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب في عام 1909، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم حاليا، حيث تُعبر فيه الشعوب عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا وبطاقات التحية.