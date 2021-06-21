كندة علوش تحتفل بعيد الأب بصورة لزوجها وطفلتها: ربنا يخليك يا أبو حياة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة كندة علوش بمناسبة عيد الأب، من خلال توجيهها تهنئة خاصة لزوجها الفنان عمرو يوسف، ونشرها صورة له جمعته بابنتهما «حياة»، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

رسالة كندة علوش لزوجها

وقالت الفنانة السورية خلال رسالة تهنئتها: «كل سنة وأنت ألذ وأطعم وأحن أب.. حبيبي كل سنة وأنت في ضهرها باباها وسندها وصاحبها.. ربنا يخليك لينا يا أبو حياة».

وخلال الصورة، ظهر عمرو يوسف وهو يحمل طفلته «حياة» بين يديه، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، حيث لم يتم الكشف عن وجهها.

كندة علوش تكشف عن أكثر عيب تكرهه في عمرو يوسف

وفي حوار سابق ببرنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم F.M»، حيث كشفت الفنانة كندة علوش، خلال اللقاء عن العديد من أسرار حياتها الشخصية، وعلاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف.

كندة علوش تكشف عن أكثر ما تكرهه في عمرو يوسف

وبسؤالها عن أكثر عيب تكرهه في زوجها عمرو يوسف، قالت «كندة»: «على طول يبقى ماسك الموبايل وتكلميه ميبصش، بس ساعات بيصعب عليا بيكون جاي من الشغل تعبان عايز يفصل وأنا ببقى عايزة أرغي وهو عايز يفصل، فيمسك الموبايل يلعب لعبة ويريح دماغه فبكلمه مش بيرد دي حاجة ممكن تستفزني».

أما عن طباع الفنان عمرو يوسف، قالت الفنانة: «عمرو اجتماعي أوي وبيحب الخروج هو أكتيف (نشيط) عني، إنما أنا ممكن ترميني على الكنبة أسبوعين تلاتة هتلاقيني زي ما أنا».

كندة علوش: مبحبش عمليات التجميل

وخلال اللقاء ذاته، أوضحت كندة علوش، أنها لا تخاف من التقدم في العمر، كما أنها لم تفكر في ذلك على الإطلاق، موضحة أن يوم عيد ميلادها لا يفرحها أو يخيفها من التقدم في العمر، فهي لم تعطِ لنفسها مساحة للتفكير في هذه النقطة.