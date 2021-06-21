الامارات | المصريون يبحثون عن غادة والي.. تبنى أفكارها السيسي وتزوجت حسن أبو الروس

شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يبحثون عن غادة والي.. تبنى أفكارها السيسي وتزوجت حسن أبو الروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت مصممة الغرافيك المصرية الشابة غادة والي محرك البحث غوغل في مصر، منذ إعلان زواجها من الممثل حسن أبو الروس، وإقامة حفل زفافهما بحديقة ترفيهية بحضور عدد من نجوم الفن.

غادة والي هي مصممة غرافيك عالمية اختيرت ضمن أفضل مصممي الغرافيك في العالم في 2017 وتبلغ من العمر 32 عاما. واختارتها مجلة "فوربس" العالمية من قبل لتكون من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم تحت سن الثلاثين لعام 2017، وهي أصغر متحدثة عربية في Ted Global.

واحتفت مصر بغادة والي بعد مشاركتها أمام الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم وتقديمها أفكارا تبناها الرئيس السيسي، وكلف مجلس الوزراء بتبني فكرتها لتنشيط السياحة في الأقصر باستخدام رسوم من عهد القدماء المصريين.

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