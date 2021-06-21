زينب غريب عن واقعة «تحرش الطبيب»: والدته ساومتني ومش أول مرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع أول أيام عيد الفطر الماضي، كشفت الفنانة زينب غريب عن تعرضها لواقعة تحرش من طبيب، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك» تفاصيل جزء من تفاصيل الواقعة بالقول: إن المتحرش صور أجزاء من جسدها، واكتفت بذلك دون الخوض في باقى التفاصيل.

وبعد واقعة التحرش بالبلوجر بسمة بشاي، من «متحرش المطار» الذي قام بتصويرها خلسة، والتدخل الأمني السريع في الواقعة، خرجت الفنانة زينب غريب من جديد في مقطع فيديو لتروى تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها.

وظهرت «زينب» في مقطع الفيديو مرتدية نفس الملابس التي ارتدتها وقت تعرضها للتحرش، قائلة: «بعمل الفيديو بخصوص قضية التحرش اللي تعرضت لها من فترة أولًا ايه القصة من الأول كنت ماشية 9 الصبح في وسط البلد وسمعت صوت حد ماشي ورايا وقبل ما أوصل للعربية لقيت حد ماسك الموبايل بيصور جسمي من ورا مسكت في التيشرت بتاعه وحاول يهرب ويزعق وبسرعة حد من الأمن جه وروحنا القسم ولقيته مصورني 3 صور بأحجام مختلفة وهو عارف أنه بيعمل ايه».

زينب غريب: والدة المتحرش ساومتني بالفلوس

وتابعت الفنانة الشابة في مقطع الفيديو: «صورني ومشفش وش يعني ميعرفش إني ممثلة.. ودا كان بيصور بنت من ضهرها 9 الصبح.. وقعدت 8 ساعات في النيابة هو دكتور بيطري مراقب جودة لحمة.. اليوم دا زادني غضب لإني عرفت أنه متجوز ووالدته جت بتساومني وتطلب مني اتنازل عن القضية وعرضت عليا فلوس.. بتدافع عن ابنها وناسية إني في مقام بنتها برضو».

وأشارت زينب إلى أنها شعرت بنفس شعور البلوجر بسمة بشاي، التي تعرضت للتحرش في المطار: «أنا حسيت بنفس احساس بنت المطار ولولا إنها اتكلمت مكنش حصل كدا.. ولو مكنش في أدلة مادية مكنتش هعرف أجيب حقي».

زينب غريب: تعرضت للتحرش وكان عندي 12 سنة

وكشفت الفنانة الشابة عن أن تلك الواقعة لم تكن الأولى في حياتها إذ تعرضت للتحرش فى سن الـ12 عامًا «أنا ملومتش الولد.. لومت نفسي وفضلت فترة بربط صدري برباط ضغط وبلبس حاجات ولاد.. عشان مش قادرة أبقى بنت»، وختمت حديثها «التحرش جريمة وياريت كل بنت متسكتش».