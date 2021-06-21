عيد الأب 2021.. سر الاحتفال به وأجمل عبارات التهنئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل العالم اليوم بمناسبة عيد الأب، إذ يتم الاحتفال به يوم 21 يونيو من كل عام، ولطالما كان الأب هو سند وضهر لأبنائه في حياتهم، يحرص دائما على أن يفيض بحبه وحنانه عليهم، رغبة منه في إشباعهم بعطفه عليهم قبل رحيله عن الدنيا، حتى يترك لهم ذكريات تجعلهم يترحمون عليه بعد وفاته، أو إنشاء صدقة جارية له، تكون شفيعا له أمام الله، وتتلخص تلك الذكريات في الكثير من المواقف المختلفة، سواء كانت بوقوفه إلى جانبهم في أزماتهم وحل مشكلاتهم، أو بقضاء وقت مرح معهم مليء بأصوات الضحكات التي يستطيع أن يسمعها الأبناء تتردد في أذنهم بعد رحيل والدهم.

لم يقتصر وجود الأب في حياة أبنائه على الإنفاق عليهم وتوفير ما يحتاجون إليه من أموال فقط، فالأب حياة بالنسبة لأبنائه، وخصوصا إذا كان يحرص دائما على أن يكون بجانبهم لقضاء وقته معهم، فبالرغم من ضغوط الحياة الكثيرة، إلا أن هناك الكثير من الآباء يحرصون على التنزه مع أبنائهم، يخصصون أوقاتا لهم لاصطحابهم لتلك الأماكن التي يفضلها الأبناء.

سر الاحتفال بـ عيد الأب

يعد عيد الأم من أكثر الاحتفالات التي يهتم بها الكثيرون، إذ ينتظر الأبناء تلك المناسبة للاحتفال بوالدتهم لتقديم الهدايا لها، وفي عام 1909 حرص السيدة Sonora Smart Dodd على إنشاء عيد للأب حتى يكون هناك عدل أمام حقوق الوالدين على الأبناء، وتوجهت إلى الشركات المحلية لجمع الدعم لفكرتها، وفي 19 يونيو 1910، احتفلت ولاية واشنطن بأول عيد أب على الإطلاق.

ولكن هناك بعض الدول التي يتم الاحتفال بها بعيد الأب في يوم مختلف عن ذلك اليوم، إذ أنه في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال يتم الاحتفال بعيد الأب في 19 مارس، وهو عيد القديس يوسف.

كلمات وعبارات جميلة عن الأب

- شكراً يا أبي على شعور الأمان والسعادة والطمأنينة التي أشعر بها في حضورك، فحضنك وحده يكفيني عن العالم، كل عام وأنت بخير.

- أبي الحبيب أنت النور الذي يضيء حياتي، والنبع الذي أرتوي منه حباً وحناناً، أنت الذي يُشار إليه بالبنان ويفتخر به بين الأنام فهنيئاً لي بك أيها الأب العظيم وكل عام وأنت بخير.

- يعجز اللسان يا ابي عن الكلام، والعقل عن التفكير، والقلب عن التعبير، جعلك ربي سبب في وجودي بهذه الحياة، تمنيت كثيرا أن يأخذ من عمري ويعطيك، أحبك أبي.