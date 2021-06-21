القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد البيتزا من الأكلات السريعة وذات المذاق الجيد، التي تحظى بوجود كبير على السفرات المصرية، حيث إن طريقة عمل البيتزا في البيت خطوة بخطوة زي المحلات، باتت محط بحث الكثير من السيدات، عبر موقع «جوجل»، وذلك للتمكن من تقديمها بشكل جيد داخل المنازل.

طريقة عمل البيتزا في البيت خطوة بخطوة زي المحلات

ونقدم لكِ طريقة عمل البيتزا في البيت خطوة بخطوة زي المحلات، على طريقة الشيف شربيني، من خلال برنامجه «الشيف»، المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل البيتزا في البيت خطوة بخطوة زى المحلات

4 أكواب دقيق

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة

نصف كوب زيت

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

ماء

للعجن

جبنة موتزاريلا

بصل

تونة

فلفل أخضر

زيتون أسود

الصلصة

2 ملعقه كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة كاتشب

2 ملعقه كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زعتر ناشف

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل البيتزا في البيت خطوة بخطوة زى المحلات

يخلط الدقيق مع اللبن البودرة و الخميرة جيدا ثم يضاف الزيت و الماء

تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لتخمر

تفرد العجينة على مقاس الصينية التي تناسبك ثم تضاف الصلصة

يضاف القليل من الزعتر ثم تضاف والزيتون والبصل والفلفل والجبنة الموتزاريلا

تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى النضج وتقدم ساخنة

طريقة تحضير الصلصة

يوضع زيت زيتون على النار ثم تضاف الصلصة مع الكاتشب والملح والفلفل

يضاف القليل من الماء ويقلب جيدا وتترك حتى الغليان ثم يضاف الزعتر

طريقة تحضير كب كيك البيتزا

مقادير عمل كب كيك البيتزا

هوت دوج

ثوم

زعتر

طماطم مجففة

صلصة طماطم

فلفل ألوان

زيتون

جبنة موتزريلا

العجينة

2 كوب دقيق

كوب لبن

كوب ماء

2 ملعقة خميرة فورية

2 ملعقة زيت

2 ملعقة سكر

رشة ملح

طريقة تحضير كب كيك البيتزا

اعجني العجينة بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح لديك عجينة متماسكة

افرديها على سطح مرشوش بالدقيق وضعيها في قوالب الكب كيك

على النار ضعي الثوم في زيت مع الزعتر والطماطم المجففة والفلفل الألوان والهوتى دوج المفروم

ضعي صلصة البيتزا ثم الخليط وعليه الجبنة وادخليها الفرن حتى تنضج