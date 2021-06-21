الامارات | التماسيح تقتل عامل مناجم في إندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن التماسيح تقتل عامل مناجم في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مسؤول محلي بإندونيسيا اليوم الإثنين أن التماسيح تسببت في مقتل عامل مناجم بجزيرة بيليتونج الواقعة في شرق البلاد.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية دانو وحيودي، إن القتيل الذي اعتاد إطعام التماسيح، ويدعى جوبيري أحمد /53 عاما/، فُقد يوم الجمعة الماضي أثناء عمله عند إحدى البحيرات في الموقع الذي يقوم فيه بأعمال التعدين بمنطقة ديندانج.

وأوضح أنه قد تم العثور على جثة أحمد، مشوهة، في اليوم التالي.

وأضاف دانو: "أخبرنا السكان المحليون أنه عادة ما كان يقوم بإطعام التماسيح هناك".

من ناحية أخرى، قال أحد زملاء أحمد في العمل، إن الاخير كثيرا ما كان يوبّخه بسبب إبعاده للتماسيح.

ونقل موقع "تريبيون نيوز دوت كوم" عن زميل العمل القول: "كان يقول لنا إننا يجب أن نطعم التماسيح حتى لا تزعجنا".

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