عطور صيفية تناسب الشاطئ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تُعد العطور من الأشياء الأساسية التي لا يُمكن الاستغناء عنها في فصل الصيف، وهو ما يجعل الكثير من النساء يضعن زجاجة العطر المُفضلة لديهن دائماً داخل حقيبة اليد، لاستخدامها دائماً وقت الحاجة.



وهناك العديد من العطور الصيفية التي تُعد خياراً مثالياً للاستخدام على الشاطئ، لإطلالة جذابة ومميزة تناسب أجواء الصيف الحيوية.



وفي السطور التالية، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» أجمل عطور صيفية تناسب الشاطي من الماركات العالمية؛ لتستعيني بها في إطلالتكِ الجذابة على شاطئ البحر.

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1- عطر «J'adore Eau de Parfum Infinissime» من ديور «Dior»

عطر J'adore من ديور



يتميز هذا العطر بفخامته وجاذبيته؛ حيث تشمل المكونات الوسطى في قلب هذا العطر الصيفي الورد والإيلنج، إضافة إلى مكوناته الحارة مثل البرغموت والفلفل الوردي؛ لذا فإن رشة واحدة منه ستشعر حواسك برائحة عميقة ودافئة مسكرة.



2-عطر «La Vie Est Belle Soleil Cristal» من لانكوم «Lancome»

عطر La Vie Est Belle Soleil Cristal من لانكوم Lancome



يتميز هذا العطر الصيفي الرائع من لانكوم برائحته الجذابة؛ حيث يتكون من زيوت جوز الهند والفانيليا والسوسن الأبيض واليوسفي، لذا فإنه يمنحكِ الشعور بأجواء استوائية خفيفة تناسب أجواء الشاطئ في الصيف.



3-عطر «Donna Born In Roma Yellow Dream» من فالنتينو «Valentino»

عطر Donna Born In Roma Yellow Dream من فالنتينو



يتميز هذا العطر برائحته الصيفية المنعشة والحيوية؛ حيث يتكون من رائحة الليمون الخفيف وخشب الأرز الناعم والحار، لذا بمجرد استنشاقه سيذكرك من الفور بأيام الصيف، وهو ما يجعله خياراً مثالياً للشاطئ.



4-عطر «La Panthère» من كارتييه «Cartier»

عطر La Panthère من كارتييه



يتميز هذا العطر بأنه من العطور الخفيفة المصنوعة من الجردينيا مع النوتات الجريئة من المسك، وهو ما يجعله من العطور الجذابة التي تناسب أجواء الصيف المميزة على الشاطئ.



5-عطر «Bloom Gocce di Fiori Eau de Toilette» من جوتشي «Gucci»

عطر Gucci Bloom Gocce di Fiori من جوتشي



تحتوي الرائحة الكلاسيكية لهذا العطر الصيفي على روائح الياسمين ومسك الروم التي تضفي عليه رائحة زهرية نقية ستذكركِ بنسمات ليالي شهر أغسطس على شاطئ البحر.



6- عطر «Les Eaux Paris-Venise Eau de Toilette» من شانيل «Chanel»

عطر Chanel Les Eaux Paris-Venise من شانيل



يتميز هذا العطر الصيفي الجذاب من شانيل «Chanel» بأنه مليء بمزيج من الفانيليا وزهر البرتقال الذي يترككِ في أجواء من الحيوية والانطلاق تناسب إجازتكِ الصيفية على الشاطئ.



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