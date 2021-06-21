ملابس سهرة فاخرة موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 10:41 صباحاً - رغم جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ففرضت قيودها التي منعتنا من ممارسة الكثير من النشاطات التي اعتدنا عليها في أيامنا العادية، لم يخفت حماسنا ورغبتنا في التألق وشراء الملابس التي تمنحنا إطلالات أنيقة وفاخرة في مختلف المناسبات. وسواء كنت تتحضّرين لحضور سهرة لدى الأصحاب، أو الاحتفال بمناسبة هامة، فإن مجموعات ملابس السهرة التي قدّمها المصمّمون لموسم ربيع وصيف 2021 ستلبي حاجتك بالتأكيد.



الفستان الأحمر لإطلالة جريئة

ديميتريوس Demetrios



يعتبر اللون الأحمر من الألوان التي تخشى السيدة اختيارها بشكل عام. فهو لون جريء ولافت، خاصة إذا جاء على تصميم فستان سهرة فاخرة ومرصّع. ولكن مع تضافر جهود المصممين وإبداعهم في تقديم أجمل تصاميم فساتين السهرة باللون الأحمر، ستجدين الخيارات أمامك واسعة لتلبية ذوقك.

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الفستان الذهبي لإطلالة مشرقة

سيمبيلين Cymbeline



قد يكون اللون الذهبي من أكثر الألوان التي يتمّ اختيارها في السهرات والمناسبات الهامة بفضل قدرته على إضفاء الكثير من الإشراق على الإطلالات. إذا كنت من اللواتي يعشقن هذا اللون، يمكنك أن تختاريه على فستان بتصميم ملكي أنيق أو فستان قصير، وأن تنسّقي معه إكسسوارات بلون حيادي أو مزيّنة ببعض الخيوط الذهبية كي تحافظي على هدوء إطلالتك وتبعديها عن الصخب.





فستان مونوكروم لإطلالة رصينة

هيغار نوفياس Higar Novias



بعيداً عن اللون الأسود الذي يعتبر سيد الألوان من دون منازع، والذي عادة ما تتهافت السيدات على اقتناء فساتين سهرة بدرجته الكلاسيكية، لفتتنا في مجموعات هذا الموسم فساتين السهرة التي جمعت بين الثنائي الأكثر نجاحاً الأبيض والأسود أو ما يُسمى أيضاً بالمونوكروم. ستجدين هذه الفساتين بتصاميم بسيطة وأنيقة، أو مزيّنة ببعض اللمسات الإبداعية كالورود والتطريزات.



جمبسوت للسهرات

إيزابيل سانشيز Isabel Sanchis



استطاع الجمبسوت أن يحتلّ صدارة الأزياء الراقية والمخصّصة للسهرات بعد أن اكتسب الكثير من الابتكار في تصميمه. فقد أبدعت الدور العالمية والعلامات التجارية الكبرى بتقديم الجمبسوت بأسلوب فريد ومميّز، مع إضافة بعض اللمسات التي زادت من فخامته. إذا كنت من اللواتي يبحثن عن إطلالة مميّزة وبعيدة عن التقليد، ننصحك باختيار تصميم جمبسوت من مجموعات الأزياء التي قدّمها المصمّمون، وسوف تتألقين في سهراتك بخيارك الفريد.

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