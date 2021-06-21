ملابس سهرة فاخرة موضة صيف 2021

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يونيو 2021 10:41 صباحاً - رغم جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ففرضت قيودها التي منعتنا من ممارسة الكثير من النشاطات التي اعتدنا عليها في أيامنا العادية، لم يخفت حماسنا ورغبتنا في التألق وشراء الملابس التي تمنحنا إطلالات أنيقة وفاخرة في مختلف المناسبات. وسواء كنت تتحضّرين لحضور سهرة لدى الأصحاب، أو الاحتفال بمناسبة هامة، فإن مجموعات ملابس السهرة التي قدّمها المصمّمون لموسم ربيع وصيف 2021 ستلبي حاجتك بالتأكيد.
الفستان الأحمر لإطلالة جريئة
يعتبر اللون الأحمر من الألوان التي تخشى السيدة اختيارها بشكل عام. فهو لون جريء ولافت، خاصة إذا جاء على تصميم فستان سهرة فاخرة ومرصّع. ولكن مع تضافر جهود المصممين وإبداعهم في تقديم أجمل تصاميم فساتين السهرة باللون الأحمر، ستجدين الخيارات أمامك واسعة لتلبية ذوقك.
تابعي المزيد: فساتين بنقشة التاي داي موضة صيف 2021
الفستان الذهبي لإطلالة مشرقة
قد يكون اللون الذهبي من أكثر الألوان التي يتمّ اختيارها في السهرات والمناسبات الهامة بفضل قدرته على إضفاء الكثير من الإشراق على الإطلالات. إذا كنت من اللواتي يعشقن هذا اللون، يمكنك أن تختاريه على فستان بتصميم ملكي أنيق أو فستان قصير، وأن تنسّقي معه إكسسوارات بلون حيادي أو مزيّنة ببعض الخيوط الذهبية كي تحافظي على هدوء إطلالتك وتبعديها عن الصخب.
فستان مونوكروم لإطلالة رصينة
بعيداً عن اللون الأسود الذي يعتبر سيد الألوان من دون منازع، والذي عادة ما تتهافت السيدات على اقتناء فساتين سهرة بدرجته الكلاسيكية، لفتتنا في مجموعات هذا الموسم فساتين السهرة التي جمعت بين الثنائي الأكثر نجاحاً الأبيض والأسود أو ما يُسمى أيضاً بالمونوكروم. ستجدين هذه الفساتين بتصاميم بسيطة وأنيقة، أو مزيّنة ببعض اللمسات الإبداعية كالورود والتطريزات.
جمبسوت للسهرات
استطاع الجمبسوت أن يحتلّ صدارة الأزياء الراقية والمخصّصة للسهرات بعد أن اكتسب الكثير من الابتكار في تصميمه. فقد أبدعت الدور العالمية والعلامات التجارية الكبرى بتقديم الجمبسوت بأسلوب فريد ومميّز، مع إضافة بعض اللمسات التي زادت من فخامته. إذا كنت من اللواتي يبحثن عن إطلالة مميّزة وبعيدة عن التقليد، ننصحك باختيار تصميم جمبسوت من مجموعات الأزياء التي قدّمها المصمّمون، وسوف تتألقين في سهراتك بخيارك الفريد.
تابعي المزيد: إطلالات كاجوال بالجينز للمرأة العصرية