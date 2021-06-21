بعد فيديو «الضغط».. هيدي كرم ترد على هجوم متابعيها عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار مقطع فيديو الفنانة هيدي كرم ونجلها حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة وتعرضت لهجوم وانتقادات أثناء ظهورها في المقطع مع ابنها بعد عودته من الجيم، وهو يحملها أثناء أدائهما تمرينا رياضيا.

وردت هيدي كرم على التجاوزات المسيئة في حقها وابنها بسبب هذا الفيديو قائلة: «التعليقات والاعتراض كان: شيء مش محترم، وشيء فيه شذوذ، وإننا عيلة شاذة، ووضعنا شيء مقرف جدا وحاجة مقززة».

وكشفت خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج على قناة MBC مصر أن ابنها تابع رد الفعل المسيئة على هذا المقطع من تعليقات قائلة:«ابني شخصية عاقلة ومنفتحة جدًا ومتفهمة وعارف إن ده وارد يحصل طبعا أنا حزينة إنه يقرا الكومنتات دي، وحزينة إنه يشوف الموضوع كبر بهذا الشكل، وحزينة إني أخدت القرار ونزلت الفيديو مع إنه كان برضاه، وحزينة لأن فرحتي بيه وفرحته بنفسه اتقابلت بهذا الكم من الهجوم والإهانة».

وتابعت :«أنا مبسوطة باللي عملته ومش هندم علشان نشرت مقطع الفيديو ومش ندمانة إني مشلتش الكومنتات ودي يمكن المرة الأولى، لكن المرة دي قررت خلونا نشوف بعض النماذج المريضة في المجتمع، لأن للأسف الثمرة البايظة بتعدي اللي حواليها».هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: غلاوتك في قلبي متتوصفش

وأثار مقطع فيديو نشرته الفنانة هيدي كرم برفقة ابنها، وهما يمارسان رياضة الضغط، العديد من الانتقادات والهجوم من متابعيها، ما دفعها للرد على المهاجمين لها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت «هيدي» برفقة ابنها وهو يحملها على ظهرها ويمارس معها رياضة الضغط، معلقة على الفيديو «حياة قلب أمه.. بنشيلهم وهما صغيرين ويشيلونا وهما كبار»، لكن أثار مقطع فيديو ردود فعل مختلفة بين متابعيها ما بين معجب بالفيديو، لكن جاءت بعض التعليقات مهاجمة ومنتقدة الفيديو.