تحذيزات لأصحاب 4 أبراج من الزواج بينها «الدلو والعقرب»: «أجلوا الفرح»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعيش العالم خلال الفترة الحالية، ذروة تفشي الأمراض والأوبئة المختلفة، من فيروسات وفطريات التي تعيق التجمعات العائلية، والاحتفالات خوفًا من الإصابة أو تفشي العدوى.

ويهتم العديد من الأشخاص بتوقعات الأبراج، وعلوم الفلك، والسؤال عن توقعات انتهاء الأزمة، لعودة الحياة لطبيعتها مُجددًا.

خبيرة أبراج تتوقع موعد انتهاء الوباء

توقعت عبير فؤاد خبيرة الأبراج، إنه عقب يوم 20 يوليو المقبل، ستنتهي ذروة الوباء المتفشي، قائلة: «حاليًا المشتري في وضع معاكس مع مصر وده بيتسبب في ظهور الأمراض والأوبئة بعدها ممكن يكون اتحسن الوضع، والأعداد هتقل».

الأبراج الأكثر حظًا للزواج الفترة القادمة

ونوهت عبير فؤاد، خلال حديثها لـ «هن» إلى الأبراج الأكثر والأقل حظًا للاحتفال بزفافهم، عقب انتهاء تلك الأزمة.

وقالت الخبيرة، إن حظوظ أبراج السرطان والحوت والعقرب، أفضل خلال الـ6 أيام المقبلين فقط، للدخول في علاقة حب أو ارتباط أو زواج.

بينما تأتي حظوظ أصحاب برجي العذراء والقوس من بعد 12 يوليو، والحوت بداية من 22 يوليو وحتى لحد 22 سبتمبر.

وأكدت عبير فؤاد، أن حظوظ برج الأسد في الزواج خلال هذه الفترة، تحديدًا من يوم 27 من الشهر الحالي، هم مواليد العشرة أيام الثانية والثالثة فقط، وعلى أصحاب العشرة الأولى أن «يأجلوا فرحهم الفترة دي».

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن أصحاب برج الميزان لديهم فرصة لتحويل علاقة الصداقة لحب، أما عن أصحاب برج الدلو، فنصحت بتأجير خطواتهم الشخصية من ارتباط أو زواج، قائلة: «عندهم اعتراضات عائلية»، متابعة: «العقرب والثور والقوس، لازم ياخدوا بالهم من بعد يوم 27 يونيو».