رئيس نادي المطلقات: القوامة للرجل.. وله «مثل حظ الأنثيين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت عبير الأنصاري رئيس نادي «الثقة للمطلقات والمطلقين» أن من المشكلات التي تؤدي إلى حالات الطلاق، إجراءات العزل الخاصة بفيروس كورونا، التي أعطت فرصة للزوجات والأزواج لقضاء وقت أكثر، أدت لافتعال المشكلات بينهم.

وتابعت بأن وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بحرية وعدد أكبر من الناس ما يساهم في وجود بعض المشكلات وبعض السيدات يلجأن إلى حيلة غريبة وهي إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء غير حقيقية للتواصل مع الزوج، وتتواصلن مع أزواجهن وتفاجئن بردود أفعال غريبة.

وأضافت خلال حوارها مع «الوطن»: «فيه ستات بيعملوا حسابات بأسماء مختلفة ويتواصلوا مع الأزواج وبيكتشفوا ردود غريبة من الأزواج زي أن مراته متوفاة وغيرها، وهذا دليل على وجود الخيانة الزوجية على مواقع التواصل وأنها تسببت في تسهيلها.

وتابعت: «بعض الزوجات أيضًا يكن سببًا في افتعال المشكلات وحدوث الطلاق بسبب استخدامهن لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ والتواصل مع الرجال بحجة الاستماع إلى الكلام الرومانسي الذي لا تجدنه مع أزواجهن، وهذا خطأ كبير ويعد من أساليب الخيانة الزوجية».

صاحب حفل الطلاق بالأقصر يفجر مفاجأة: «طليقتي احتفلت معايا وأكلنا آيس كريم»

وبينت أن الرجل هو الذي يتحمل نفقة زوجته وأولاده، والزوجة إذا أرادت أن تساهم ماديا في المنزل وتتولى بعض مصاريف الأسرة فهذه هبة منها، فالرجل يتمتع بالقوامة: مستشهدةً بالآية: «للذكر مثل حظ الأنثيين».

وكانت عبير الأنصاري قد كشفت في تصريحات خاصة لـ«هن» أن بعض الزوجات يعتقدن أنهن ضحايا بسبب غياب حقوقهن بعد الانفصال لأسباب عديدة ومختلفة، ولكن من باب الحصول على هذه الحقوق هناك العديد من المطالب القانونية لهن، ومن ضمنها طرحت فكرة وجود قانون إعطاء الزوج لزوجته جزء أو نصف ثروته بعد الطلاق خلال الأيام الماضية.