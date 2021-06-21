الامارات | عروسان يحلقان شعرهما كاملاً في حفل الزفاف.. لمفاجاة الأم

شكرا لقرائتكم خبر عن عروسان يحلقان شعرهما كاملاً في حفل الزفاف.. لمفاجاة الأم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة قيام عروس بحلق شعرها بالكامل خلال حفل زفافها، وذلك في إطار مفاجأة أعدتها بمساعدة عريسها في محاولة منها للتعبير عن دعمها لوالدتها في صراعها ضد مرض السرطان، كما أقدم عريسها على الخطوة ذاتها أمام ضيوف حفل زفافهما.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم تشخيص إصابة والدة العروس "لونا ماكاباجال"، وهي من نيوزيلندا، بسرطان المبيض في المرحلة الرابعة، لتخضع لعملية جراحية وللعلاج الكيماوي والإشعاعي.

ولرغبة الابنة "جوني" ذات الـ20 عاماً بمفاجأة والدتها مريضة السرطان، قررت حلق شعرها تضامناً معها قبل حفل الزفاف، لكن عريسها "أليستير" اقترح أن يحلقا شعرهما معاً في يوم الزفاف ذاته.

وحين توجه العروسان لمنصة الرقص حيث أديا رقصتهما الأولى كزوج وزوجة، أعلن منسق أغاني الزفاف بعد ذلك أنهما أعدا مفاجأة.

وجلس العريس، البالغ من العمر 20 عاما، في وسط منصة الرقص وتولت عروسه حلاقة شعره بالكامل، قبل أن يبدأ هو بحلق شعرها. فضلاً عن إعلانهما التبرع بأي مبلغ يُقدم إليهما من الحاضرين لدعم مرضى السرطان، ولم يتمكن العديد من الضيوف من تمالك دموعهم في تلك اللحظات.

يذكر أن والدة العروس توفيت بعد شهرين من حفل الزفاف، في حين يواصل الزوجان مشاركة قصتهما لزيادة الوعي بشأن معاناة مرضى السرطان، وقد تمت مشاركة مقطع فيديو من حفل زفافهما للحظة حلق شعرهما بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

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