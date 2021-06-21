الامارات | أحمد السقا يحظى بجائزة «الإنجاز الإبداعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يحظى بجائزة «الإنجاز الإبداعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان الجونة السينمائي، الذي ينظم سنوياً في المدينة السياحية المطلة على البحر الأحمر، تكريم الممثل المصري أحمد السقا بجائزة «الإنجاز الإبداعي».

وقال المهرجان في بيان، أمس، إنه سيمنح الجائزة للسقا خلال الدورة الخامسة التي تقام في أكتوبر المقبل «اعترافاً بمسيرته الاستثنائية، وإسهاماته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية، التي تمتد لأكثر من عقدين».

وفي وقت سابق أعلن المهرجان، الذي أسسه ويدعمه رجلا الأعمال نجيب وسميح ساويرس، إقامة دورته المقبلة في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر المقبل.

ونقل بيان للمهرجان عن السقا قوله «بينما أسترجع مسيرتي، أتذكر جميع العظماء الذين أثروا في مسيرتي المهنية، وعلموني وألهموني. أنا ممتن جداً لهم، جنباً إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز، على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين».

السقا، (48 عاماً)، هو نجل رائد مسرح العرائس في مصر صلاح السقا، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقدم أكثر من 20 فيلماً، من بينها «أفريكانو» و«مافيا» و«حرب أطاليا» و«عن العشق والهوى» و«تيمور وشفيقة» و«الجزيرة» و«الديلر» و«إبراهيم الأبيض».

وفي الدراما التلفزيونية قدم العديد من المسلسلات، منها «رد قلبي» و«نصف ربيع الآخر» و«خطوط حمراء» و«ولد الغلابة» و«نسل الأغراب».

وعلق مؤسس المهرجان، نجيب ساويرس: «منذ دورتنا الافتتاحية خصصنا جائزة الإنجاز الإبداعي للفنانين المميزين، الذين كرّسوا مسيرتهم لصناعة السينما، ومن ذلك المنطلق، فأحمد السقا ليس استثناء، فمكانته وسط نجوم جيله هي نتيجة إخلاصه لعمله، وتفانيه في إسعاد جماهيره لأكثر من عقدين».

• 14 إلى 22 أكتوبر المقبل، تنظم فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان.

نجيب ساويرس:

• «مكانة السقا وسط نجوم جيله هي نتيجة إخلاصه لعمله، وتفانيه في إسعاد جماهيره».

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