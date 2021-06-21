الامارات | صـــحة.. حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.. ضرورية في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن صـــحة.. حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.. ضرورية في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت الجمعية الألمانية لطب الأطفال والشباب على ضرورة حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية خلال فصل الصيف، باستعمال كريم واقٍ من أشعة الشمس.

ومن الأفضل ألّا يتعرض الصغار بشكل خاص لأشعة الشمس المباشرة في الفترة من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً؛ لأن الأشعة فوق البنفسجية تكون كثيفة خلال تلك الفترة.

وأوضحت الجمعية أن الكريم الواقي من أشعة الشمس ينبغي أن يشتمل على مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، لتوفير حماية كافية، مع مراعاة وضع الكريم بسخاء.

ويراعى أيضاً وضع الكريم الواقي من أشعة الشمس بمعدل لا يقل عن مرتين، وبعد الاستحمام دائماً. وإلى جانب الكريم، ينبغي حماية الطفل من أشعة الشمس من خلال الملابس كارتداء قلنسوة لحماية الرأس وقطع فوقية ذات أكمام طويلة وسراويل طويلة لحماية الذراعين والساقين، فضلاً عن ارتداء نظارة شمسية لحماية العين.

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