الامارات | ويل سميث: أخيراً مذكراتي جاهزة

شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث: أخيراً مذكراتي جاهزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل الأميركي ويل سميث أن مذكراته الشخصية المرتقبة ستصدر تحت اسم «ويل». وكتب الممثل متعدد المواهب عبر صفحته على «إنستغرام»، أول من أمس: «أعلم أن هذا غريب، ولكن هذا كتابي. لقد كان عملاً من الحب. لقد عملت عليه خلال العامين الماضيين. أخيراً أصبح جاهزاً». ومن المقرر طرح الكتاب في الأسواق في التاسع من نوفمبر المقبل، عبر دار بينغوين للنشر.

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