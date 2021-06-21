الامارات | مهرجان المانجو في دبي.. رحلة غنية بالنكهات

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المانجو في دبي.. رحلة غنية بالنكهات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا فندق جميرا زعبيل سراي عشّاق المانجو ومذاقاتها المتنوعة في دبي، إلى الاستمتاع باحتفالات مهرجان المانجو، الذي ينظمه حتى الأول من يوليو المقبل.

ويعد أحد المطاعم العائلية في الفندق، خلال الفترة من 17 يونيو الجاري إلى الأول من الشهر المقبل، تشكيلة من الأطباق الغنية بنكهة المانجو، محضرةً بأساليب فريدة ومتنوعة.

وأعلن الفندق في بيان أنه «تحت إشراف كبير الطهاة في الفندق، الشيف برافيش، يصطحب المطعم ضيوفه في رحلة غنية بالنكهات عبر قائمة مأكولات محضرة من ثلاثة أطباق، تعكس التنوع الذي تشتهر به فاكهة المانجو».

وطوال أيام المهرجان، يقدم المهرجان قائمة تضم خمسة أنواع مختلفة من فاكهة المانجو، وتشمل مانجو ألفونسو من ماهاراشترا الشهيرة، ومانجو كيسار من ولاية غوجارات، ومانجو بادامي وراجابوري من كارناتاكا، ومانجو توتابوري من جنوب الهند.

ويأتي كل صنف من هذه الفاكهة ليضفي على الأطباق مجموعة واسعة من النكهات المتنوعة التي تثري تجربة الزائر، إذ تشمل الأطباق الرئيسة طبق «الجمبري بنكهة مانجو ألفونسو والكاري».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news