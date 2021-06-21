الامارات | «اقرأ معي».. مبادرة جديدة لجمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «اقرأ معي».. مبادرة جديدة لجمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة «اقرأ معي»، التي تنفذ من خلال مكتبة أجيال المستقبل، في جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، والهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة والاطلاع لدى الأسرة، وجعلها عادة يومية مرتبطة بأنشطة الأسرة الأساسية.

تدعو المبادرة إلى أن تلعب الأسرة دوراً فاعلاً في غرس عادات القراءة المستدامة والمؤثرة في نفوس أبنائها، من خلال مجموعة من الإجراءات المقترحة، وتشمل إعداد مكتبة للأطفال تكون ملحقة بمكتبة الأسرة الأساسية، على أن تعمل الأسرة على توفير المصادر القرائية والمعرفية المناسبة لأبنائها، والتي تتنوّع فيها الكتب ما بين الإلكترونية والورقية، لتلبية شغفهم باستخدام طرق التواصل المحبّبة لهم.

وتحثّ المبادرة الأسرة على تنفيذ جلسات قرائية يشارك فيها جميع أفراد الأسرة، على أن تتنقل فيها الأدوار ما بين القارئ والمستمع والمحاور، ما يعزّز من دور الوالدين في توفير البيئة المعرفية المناسبة لأبنائهم، وتعريفهم بالأفكار التي تدور في عقول أبنائهم، وتوجيههم التوجيه السليم لغرس القيم والأخلاق، وتأصيل الموروث الحضاري الإماراتي.

وستمنح الأسرة المشاركة في المبادرة شهادة شكر وتقدير من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، فيما ستمنح الأسرة المتميزة وساماً يحمل اسم الشيخة شما. يشار إلى أن مبادرة «اقرأ معي» تأتي ضمن مجموعة كبيرة من المبادرات والبرامج القرائية الفاعلة، التي أطلقتها الشيخة شما، بدءاً من مكتبة أجيال المستقبل في عام 2005، كأول مكتبة خاصة بالطفل، والمكتبة المتنقلة في عام 2008، إضافة إلى مجموعة من البرامج والمسابقات القرائية التي أطلقت خلال فترة الجائحة، وكان على رأسها البرنامج القرائي الافتراضي الذي يقدم يومياً خلال الفترة المسائية، ويستضيف عدداً من الكتّاب والمهتمين بأدب الطفل، ويطرح العديد من القصص بكثير من الطرق الجاذبة والشائقة.

• المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة والاطلاع لدى الأسرة وجعلها عادة يومية.

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